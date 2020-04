Svigter fans: Løftebrud i Royal Arena

Coronapandemien har skabt kaos i koncertbranchen. I øjeblikket forårsager det talrige frustrationer hos billetkøbere landet over.

Betina Christensen, der bor i Kastrup, er en af de mange, som føler sig dårligt behandlet af Danmarks største koncertarrangør, Live Nation.

Som en fødselsdagsgave til sin mand, havde SOSU-hjælperen for omkring 1000 kroner købt to billetter til en koncert med D-A-D i Royal Arena på Amager i marts, men begivenheden blev udskudt til efteråret på grund af regeringens forsamlingsforbud:

- Vi får at vide, at man kan bruge billetterne på den nye dato eller få dem refunderet, men vi kan ikke den dag i oktober, fordi vi skal til 40 års fødselsdag, og jeg skynder mig at skrive til Live Nation, at vi vil have billetterne refunderet, forklarer Betina Christensen til Ekstra Bladet.

Det er flabet

Til sin store overraskelse får hun efterfølgende en modstridende mail fra billetbureauet Ticketmaster, der ejes af Live Nation:

- Pludselig skriver Ticketmaster, at Live Nation har valgt ikke at refundere alligevel. Så går jeg videre til Live Nation, hvorefter vi får at vide, at jeg kan give billetterne væk og glæde nogle andre med dem. Vi går ikke til vanvittigt mange koncerter, så vi har ikke umiddelbart noget at bruge et tilgodebevis til, og jeg synes, det er mærkeligt og flabet, at de skriver, at så kan man ’glæde’ nogle andre med billetterne, siger Betina Christensen.

Se de mails hun modtog fra Live Nation og Ticketmaster nederst i artiklen.

Før coronavirusens udbrud var det ufravigelig praksis, at man kunne få refunderet billetprisen i tilfælde af udsatte koncerter. Live Nation refunderer stadig penge for aflyste shows.

Live Nation har ikke ønsket at blive interviewet af Ekstra Bladet, men direktør Jesper Christensen har sendt følgende udtalelse:

- Jeg har forståelse for, at folk er frustrerede, men jeg vil gerne appellere til, at billetkøberne væbner sig med tålmodighed lidt endnu. Vi forsøger i øjeblikket at få overblik over følgevirkningerne af en nærmest akut opstået og helt usædvanlig situation, der selvsagt har store konsekvenser for vores branche. Vi arbejder i døgndrift og forsøger at besvare tusindvis af henvendelser så godt som muligt. Det er mit håb, at vi snart er i stand til at yde den service, som vi plejer, og som danske musikelskere fortjener.

Meget forkert

Betina Christensen er ikke imponeret af Live Nations indsats:

- Jeg synes, at det er en rigtig dårlig behandling. Live Nation har håndteret sagen meget forkert. Man bør få refunderet sine penge. Særligt når de indledningsvis skriver, at man kan få refunderet. Jeg er godt klar over, at arrangørerne er hårdt pressede, men det skal jo ikke gå ud over forbrugerne, mener Betina Christensen.

Sanger Jesper Binzer fra garvede D-A-D, hvis arenakoncerter arrangeres af Live Nation. Foto: Linda Johansen

Jesper Binzer, der er frontmand i D-A-D, oplyser til Ekstra Bladet, at han på onsdag skal holde møde med Live Nation om sagen. Sangeren har ikke yderligere kommentarer.

Ticketmaster er for tiden udsat for en sand shitstorm på sociale medier. På billetbureauets officielle Facebook beretter mange om oplevelser, der er identiske med dem, Betina Christensen beskriver.

Massivt pres

Live Nation og Ticketmaster, der er multinationale selskaber, møder også hård kritik i udlandet. Efter at have været under massivt pres fra utilfredse forbrugere i Storbritannien har den britiske afdeling af Ticketmaster udtalt til det engelske musiksite NME, at billetkøbere er berettiget til refundering ved en udsat koncert, hvis de er forhindret i at deltage på den nye dato.

Ekstra Bladet har spurgt Live Nation, der altså ejer Ticketmaster, hvorfor praksis tilsyneladende er anderledes i Danmark. Live Nation har ikke svaret på forespørgslen.

Betina Christensen er endt med en løsning, hun finder utilfredsstillende:

- De skrev, jeg kunne få et tilgodebevis. Det er bedre end ingenting, så jeg skrev til dem, at det ville jeg gerne have, men jeg har ikke modtaget noget endnu.

10. marts modtog Betina Christensen ovenstående mail fra Live Nation. 1. april fulgte følgende.