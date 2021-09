Syg Madsen: 'Må ryge i sengen'

Johnny Madsens seneste album hedder 'God nyt'. På det seneste har veteranen dog leveret dårlige nyheder.

Forleden aflyste den populære rocklegende sin forestående turné på grund af en diskusprolaps.

Jydens rygproblemer havde i forvejen medført, at han måtte opgive at gennemføre flere koncerter på sit traditionelle sommertogt.

Johnny Madsen er dog i stand til at udføre to af de ting, der betyder allermest for ham - at ryge og male.

'Han må ryge i sengen og sidder ned og maler', skriver hans manager, Jeanett Exner, i en kortfattet sms.

Hun forklarer, at Johnny Madsen har 'ondt', men også at han 'har det godt'.

'Det skal nok gå. Diskusprolapsen er ikke så stor som Lilholts', oplyser Jeanett Exner, der er kendt fra programmet 'Ja for Fanø!'.

Taget til Spanien

Lars Lilholt er blevet opereret for tre diskusprolapser, og han har respekt for smerterne.

- Det gør fandeme ondt. Hvis man har en slem en, så kan man altså ikke ret meget, siger Lars Lilholt.

Troubadouren fortæller, at Johnny Madsen opholder sig i sin residens i Spanien, og det mener den mangeårige kollega er en god idé:

- Det er rart at være et sted, der er varmt, når man har ondt i ryggen. Det løsner smerterne lidt op.

Dalton anno 1996 - fra venstre: Johnny Madsen, Allan Olsen og Lars Lilholt. Foto: Viggo Landau

Lars Lilholt og Johnny Madsen har spillet sammen i bandet Dalton og er gode venner:

- Jeg var sammen med ham i juli på Fanø, og der kunne jeg godt se, han havde ondt. Men humøret fejlede ikke noget, forsikrer Lars Lilholt.

Sangskriveren forklarer, at han dagligt laver rygøvelser, så han kan fungere. Da Johnny Madsen hverken er sundhedsapostel eller yogatypen stiller Lars Lilholt dog spørgsmålstegn ved, om kammeraten er indstillet på at udføre det fysiske arbejde, der skal til:

- Ha ha ha! Jeg skal ikke kunne sige, om han får lavet de øvelser. Men hvis man har ondt nok, så gør man det jo. Det gør jeg i hvert fald. Hvis ikke jeg trænede ryggen, så skulle jeg gå med stok som Kim Larsen.

Læs mere om Lars Lilholt svære rygproblemer her

Ekstra Bladet besøgte Johnny Madsen på Fanø, da han i foråret fyldte 70. Læs interviewet her