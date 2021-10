Syg Madsen må vente et år

Johnny Madsen udsætter flere foredrag til efteråret 2022 efter at være blevet ramt af en diskusprolaps

Den er stadig gal med Johnny Madsens 70 år gamle ryg.

Sangskriveren har aflyst sin efterårsturné på grund af en diskusprolaps, og efterfølgende er en stribe foredrag udskudt fra november og december i år til oktober og november 2022.

Arrangøren Tikko oplyser til Ekstra Bladet, at udsættelsen skyldes 'helbredsproblemer'.

Det er første gang, den garvede rockmusiker og maler skal på turné for at holde foredrag. I blandt andet København, Odense og Aarhus vil Johnny Madsen fortælle 'anekdoter og røverhistorier fra en enestående karriere', men det bliver altså først om et år.

Ryger i sygesengen

Midt i september skrev veteranens manager, Jeanett Exner, følgende i en kortfattet sms til Ekstra Bladet:

'Han må ryge i sengen og sidder ned og maler.'

Hun forklarede, at Johnny Madsen på det tidspunkt havde 'ondt', men også at han havde det 'godt'.

Ifølge Lars Lilholt søgte den vestjyske kollega tilflugt i sin residens i Spanien i den forgangne måned.

Johnny Madsen fyldte 70 i foråret. I den anledning talte Ekstra Bladet med ham om blandt andet helbredet i eksklusivt interview på Fanø.

Spillemandens næste optrædener vil formentlig først blive med band på festivalerne næste sommer. Hvis altså ryggen virker.