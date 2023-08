Syg Niarn udskyder koncerter

Niarn skulle have været på turne i efteråret, men hans nyresygdom betyder, at han må udskyde

Den 43-årige nordjyske rapper Niarn, som har det borgerlige navn Niels Roos, er på grund af en nyresygdom nødt til at sætte en stopper for koncerter i den kommende tid.

Det oplyser han i en pressemeddelelse fra All Things Live, hvor det fremgår, at den turne, han skulle have indledt til oktober, bliver udskudt.

'Min krop er slidt ned af sygdommen, og jeg kan ikke spille flere koncerter, før jeg får en ny nyre via en transplantation. Det ser heldigvis ud til at lykkes i løbet af efteråret - og på den anden side af nytåret, skulle jeg gerne være (næsten) så god som ny', skriver Niarn i pressemeddelelsen.

Han fortsætter:

'Det betyder desværre, at vi er nødt til at rykke efterårets planlagte Himmelfarten Tour til næste år, for at gøre plads til transplantation og efterfølgende restitution.'

Livet ændret

Niarn fik konstateret, at hans nyre var syg, da han i forbindelse med sin turne i foråret 2021 gik til lægen efter en periode med for højt blodtryk.

'Her blev det konstateret, at min nyrefunktion var faretruende lav. Jeg blev hastigt overført til Rigshospitalet, hvor jeg fik min diagnose: En autoimmun sygdom havde nedbrudt mine nyrer. Lægerne prøvede at redde mine nyrer med plasma-ferese, men lige lidt hjalp det. Jeg skulle i dialyse', skriver han i pressemeddelelsen og tilføjer:

'Fra den ene dag til den anden var mit liv ændret. Jeg skulle kobles til en maskine i fire timer tre gange om ugen, og lægerne var ikke i tvivl: De frarådede på det kraftigste, at jeg tog ud og spillede koncerter'.

Det nægtede Niarn dog, så han spillede turne i februar 2022. Men nu må han altså se sig slået af omstændighederne.

Takker fans

Hvornår efterårets turne, som har titlen 'Himmelfarten', udskydes til, oplyser han ikke.

Niarn takker dog sine fans for opbakningen og lover at vende stærkere tilbage.

'Jeg beklager ulejligheden, men jeg lover at jeg kommer tilbage, bedre og stærkere og fyrer op for en tour, der kommer til at brage gennem landet som aldrig før.'

'Tusind tak til alle mine fans for jeres evige støtte og kærlighed. Uden jer og jeres energi havde jeg aldrig fundet kræfterne til at holde den kørende, så længe som jeg har gjort. TAK!', skriver han.

