Syg Søs må aflyse

I aften skulle Søs Fenger have givet koncert i Frederiksberg Have i København.

Men den 60-årige sangerinde er blevet ramt af corona og er derfor blevet tvunget til aflyse sin optræden. Det skriver hun på sin Instagram-profil.

'Kære venner! Så fik Corona indhentet mig og jeg må gøre det, jeg hader allermest: er nødt til at aflyse min koncert i aften i Frederiksberg Have. Jeg er så ked af det, men kroppen bestemmer og jeg håber, vi får mulighed for at spille i Haveselskabets smukke have en anden gang. Hav en dejlig aften', skriver sygdomsramte Søs Fenger.

Frederiksberg Have lægger hen over sommeren græs til en række koncerter under titlen 'Sommer i Haveselskabet'. På plakaten er navne som Dorthe Gerlach, Signe Svendsen og Tim Christensen.

Arrangøren oplyser, at billetter til aftenens aflyste koncert automatisk refunderes via Ticketmaster til det kreditkort, som er benyttet ved det oprindelige køb. Samtidig ønsker de Søs Fenger god bedring.

Savner en kæreste

Søs Fenger gav for få uger siden et interview til Alt for Damerne. Her faldt snakken på, at sangerinden i december rundede 60 år.

- Det eneste, der er lidt kedeligt, er, at jeg ikke har en kæreste. Jeg synes sgu, det er svært som 60-årig at finde en ny kæreste. Jeg har prøvet at være på et datingsite, men det var helt til grin for mig. Jeg kunne jo ikke skrive, hvem jeg var, og så blev det hele så mærkeligt kunstigt, siger hun.

Søs Fenger var fra 1986 til 1989 gift med popkollegaen Thomas Helmig. Hun har desuden været gift med den svenske musiker Henrik Janson, og de er sammen forældre til August Fenger, der også er kendt under navnet Eloq som dj og producer.