Sygdomsramt kæmpenavn aflyser Smukfest-optræden

Limp Bizkit har været tvunget til at droppe deres europæiske turné denne sommer, og det går ud over de danske festivalgæster.

Smukfest, hvor rockbandet skulle have spillet i starten af august, skriver på Facebook, at bandet har oplyst dem, at de ikke kommer til Skanderborg.

'Aflysning i sidste øjeblik vil altid være en risiko, når man laver festival. Nu har Limp Bizkit meldt afbud, og det er super ærgerligt, men vi går straks i gang med at finde en erstatning til Stjernescenen,' lyder det fra booker Mikkel Xavier, der fortsætter:

'At sammenligne andre med Fred Durst og co. er svært. Alligevel arbejder vi benhårdt på at give muligheden til et band der kan udfylde pladsen, men mere kan jeg ikke sige lige nu.'

Det er forsanger Fred Durst, der er blevet ramt af sygdom. Det skrev Limp Bizkit natten til mandag dansk tid på Instagram.

'På grund af personlige helbredsproblemer har min personlige læge rådgivet mig til at tage en turnépause, og derfor er Limp Bizkit desværre nødt til at udskyde 2022-turneen i Storbritannien og Europa,' lyder det i beskeden, der er underskrevet Fred Durst og Limp Bizkit.

Bandet sender samtidig en undskyldning til dem, der bliver påvirket af aflysningen.

Det fremgår ikke, hvilke helbredsproblemer 51-årige Fred Durst lider af, men det er altså alvorligt nok til, at han er nødt til at trække stikket i en længere periode.

Limp Bizkit blev dannet i midten af 1990'erne, og i slutningen af årtiet samt i starten af 00'erne opnåede de stor popularitet. Bandet udgav blandt andet albummet 'Significant Other' med nummeret 'Nookie' i 1999, der sikrede dem en række nomineringer og priser.

Bandet tog en pause i 2006, men tre år senere genopstod de. I 2021 udgav de deres sjette og seneste album, 'Still Sucks'. Men Smukfest får altså ikke lov til at opleve de nye numre i denne omgang.

