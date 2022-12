Sygemeldt band vender tilbage

Popgruppen Blæst havde fået deres store gennembrud og var med rivende fart på vej til tops på den danske musikscene, efter de blandt andet havde vundet prisen for årets lytterhit til P3 Guld.

Så trak de dog stikket og udsatte turneen med titlen 'Stiv Kuling', fordi de var ramt af stress.

'Vi er oprigtigt kede af at skuffe alle jer, der har købt billetter og har glædet sig til koncerterne. Vi havde også glædet os vanvittigt meget', skrev de blandt andet til deres fans i den forbindelse, men slog samtidig fast, at de var blevet anbefalet at stoppe op og trække luft ind.

I sidste uge var de tilbage på scenen for første gang for at optræde til TV 2-showet 'De største øjeblikke', der sendes på tv mellem jul og nytår.

Og nu annoncerer bandet, at de er klar til at genoptage planerne om turne - endda med en ekstra koncert. I en pressemeddelelse oplyser spillestedet Vega, at Blæst spiller en ekstra koncert 4. marts i netop Vega.

'Vi glæder os ubeskriveligt meget til at komme ud og spille koncerter igen. Det bliver ventetiden værd, det lover vi!', udtaler bandet i pressemeddelelsen.

Oprindeligt skulle Blæst have stået på scenen i Vega i aften, 20. december, til en udsolgt koncert. Den er rykket til 3. marts. Blæst spiller desuden 21. april i Næstved.