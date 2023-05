Synger om usund afhængighed

Det startede med en drøm om et feed på Instagram. En uhyggelig drøm, hvor den digitale virkelighed smeltede sammen med Oh Lands egen og sluttede af med rimet:

'Bleed. We're always on each other's feeds. Can someone undo and delete?'

Det rim plantede sig så meget på den danske popsangers nethinde, at hun vågnede og skrev det ned. Og nu er det blevet til omkvædet i hendes nye single 'Bleeed', som udkom 14. april.

Sangen afspejler de sigende ord fra drømmen og handler ifølge hende selv om den afhængighed, man kan få af at være på de sociale medier.

- I sangen sammenligner jeg de sociale medier med et dysfunktionelt kæresteforhold for at vise den usunde afhængighed, fortæller Oh Land, som lyder det civile navn Nanna Øland Fabricius.

Meget afhængighedsskabende

Drømmen fik hende til at tænke en ekstra gang over, om hun selv har et sundt forhold til sin mobil.

- Jeg tror, at jeg interagerer lige så meget med min telefon i løbet af en dag, som jeg interagerer med virkelige mennesker - og det siger jeg skamfuldt.

- Men min mobil vækker mig om morgenen. Den vækker mig i min seng om aftenen, og den er med mig overalt og ved alt, hvad jeg laver. Både i det virkelige liv og online, fortæller Oh Land.

Oh Land udkommer med et nyt album til september, som hun skal turnere med i efteråret. Herpå indgår singlen 'Bleeed', som udkom 14. april. Foto: Michelle Berg. Foto: Klaus R. fonlev/Free

Hendes høje forbrug af sociale medier har nogle gange været med til at påvirke de samtaler og sociale interaktioner, hun har i det virkelige liv.

- Jeg kan eksempelvis stå og have en vigtig samtale med min kæreste, og så popper der lige noget op på min mobil. Og selv om jeg stadig er i samtalen, så kigger jeg på mobilen og bliver fraværende i den samtale, jeg egentlig har.

- Og ofte er det en eller anden ligegyldig ting, der stjæler min opmærksomhed, så det er jo meget afhængighedsskabende, siger Oh Land.

Tror hun er syg

Hun håber, at sangen 'Bleeed' kan være med til at få andre til også at stoppe op og tænke over deres forhold til mobilen og måske blive opmærksomme på, om de har et sundt forbrug af sociale medier.

Men hun ved også, at det kan være svært med vores internetkultur, hvor man nogle gange bliver bebrejdet for ikke at være online.

Det oplever hun nemlig selv, og i sangen har hun valgt at bruge nogle af de beskeder, som hun har modtaget, hvis hun ikke har lagt noget nyt op på de sociale medier i et stykke tid.

- Det kan være beskeder, hvor folk tror, at jeg er syg, eller at der er noget galt, fordi jeg ikke har postet i en uge.

- Og det handler jo om hele den her internetkultur, hvor man lidt overvåger hinanden og føler, at man skal følge med, fortæller Oh Land.

Singlen 'Bleeed' er en del af Oh Lands nye album, som udkommer i september. Hun optræder for første gang med den til fredagsrock i Tivoli 19. maj.

Oh Lands sang 'Bleeed' er inspireret af en drøm, hun havde om sociale medier. Foto: Michelle Berg. Foto: Klaus R. fonlev/Free

