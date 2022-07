Tabte millioner under corona: Nu vender det

Søndag spiller livemusikken af i Valby for denne sommers Grøn, der efter to år med aflysninger igen har turneret med koncerter over hele landet.

I alt blev fire ud af de i alt otte koncerter udsolgt, og mere end 166.000 danskere lagde vejen forbi. Det skriver Grøn i en pressemeddelelse.

Koncerterne er gået over al forventning, fortæller Henrik Ib Jørgensen, som er direktør for Muskelsvindfonden, der sammen med Tuborg arrangerer Grøn.

- Jeg er kisteglad. Vi har tabt mange millioner under coronaen, og nu ser det ud til, at vi får lukket hullet i kassen, siger direktøren.

Det har dog ikke været uden udfordringer at starte koncertturnéen op efter to år med aflysninger.

Blandt andet havde Grøn de første par koncerter problemer med teknikken, ligesom der har manglet rutinerede frivillige.

- Det er klart, at når man ikke har kunnet rekruttere frivillige de seneste tre år, og der er et normalt frafald på 20 procent om året, så kommer man til at stå med en masse nye.

- Vi skal stille hele vores setup op på ganske få timer og tage det ned igen og flytte til en ny by, og det kræver rutine. Men jeg er så imponeret over, hvordan vores frivillige har løftet opgaven, siger Henrik Ib Jørgensen.

Direktøren lover desuden, at Grøn vender stærk tilbage næste sommer.

Dette år har publikumsgæsterne kunne opleve danske artister som Drew Sycamore, Christopher, Carpark North, D-A-D, Andreas Odbjerg og Suspekt.

Grøn løb af stablen fra 21. juli til 31. juli på Amager, i Kolding, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Odense, Næstved og slutter så af i Valby.

Grøn har til formål at samle ind til Muskelsvindfondens arbejde for at skabe bedre forhold for mennesker med muskelsvind.