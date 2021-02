Talent: - Danmark er ikke klar til mig

Ekstra Bladet bringer disse dage portrætinterviews med tre kvindelige danske rappere. Lørdag gjaldt det Goldie 6is, søndag fulgte Yakuza, og i dag kan man møde Sosa.

De danske rappere sidder tungt på hitlisten herhjemme, men blandt Branco, Gilli, Kesi og alle de mænd er Tessa den eneste kvinde, der nærmer sig toppen.

Det er Sosa klar til at lave om på. Men rapperen tror ikke, Danmark er parat til hende endnu:

- Danmark er ikke klar til, at der er flere kvindelige rappere. Danmark er ikke klar til noget nyt. Danmark bliver bange, når der kommer noget nyt.

- Og - jeg bliver nødt til at sige det - Tessa er etnisk dansk, og det er nemmere at se på for os danskere, siger Sosa.

Brunere og brunere

Rapperen er 20 år og har kun singlen ’Sosa’s drøm’ bag sig. Til gengæld har hun talent, der bør føre til en lys fremtid.

Sosa er opvokset i Ishøj med nigerianske forældre, og hun føler, det er en ulempe i musikbranchen at have afrikanske rødder:

- Hvis jeg skal være helt ærlig, så ja. Men det er slet ikke en bagdel for mig personligt, og jeg er glad for, jeg har den danske kultur med mig.

- Jeg ligner måske ikke en dansker, men danskerne bliver brunere og brunere for hver dag. Vi er et meget smalt land og er først nu ved at komme ud af æggeskallen. Det går langsomt, men vi er på vej, bedyrer Sosa.

Glemme virkeligheden

Rapperen understreger, at hun er realist, og som entertainer ser hun det som sin opgave at få Danmark til at opdage hende, selvom hun mener, hun skal arbejde hårdere, fordi hun er kvinde.

- Man skal gøre noget i stedet for at græde over det, siger hun i telefonen på en sygedag derhjemme.

Se videoen til Sosas debutsingle, 'Sosa's drøm', der udkom i oktober. Produktion: Black Cheese Records

Sosa synes, der er ’sund konkurrence’ blandt kvinderne på den danske hiphopscene, så når hun på sin anden single, ’Dat’, der udkommer 12. marts, rapper om ’at slå en grim lille rapbitch ihjel’, så behøver ingen blive bange:

- Det skal man ikke tage så alvorligt! udbryder hun og slår en stor latter op.

Hun drømmer også stort. Men ikke om blingbling som mange andre rappere:

- Penge, smykker og biler er dejligt nok, men det er ikke det, jeg kommer til at tage med i graven. Hvis jeg stræber efter det, så kommer jeg til at ændre min personlighed, og jeg vil hellere vælge mig, som jeg er, end materielle ting.

- Min største drøm er at blive en talsperson for dem, der ikke har en stemme. Og ikke kun for dem, der er sorte som mig, men generelt bare piger, der måske ikke føler, de har en platform, hvor de kan udtrykke sig.

- Jeg håber, min musik kan hjælpe dem til at glemme virkeligheden. Selv glemmer jeg alt, når jeg laver musik. På den gode måde, forsikrer Sosa.

Skepsis giver krudt i røven

- Jeg siger nok bitch og bandeord 27.000 gange om dagen. Sådan taler jeg bare, siger Sosa. Foto: Black Cheese

Sosa har travlt med karrieren som rapper, så hun holder pause fra sin sygeplejerskeuddannelse og arbejder på et plejehjem. Det elsker hun, men det er hårdt:

- Det er krævende mentalt at arbejde et sted, hvor mennesker dør, så jeg overvejer at få et kontorjob i stedet. Det gør ondt, når mennesker, man har knyttet sig til, ikke er der længere, og jeg har brug for at være på toppen hele tiden i forhold til min musik.

- Hvis jeg er ked af det, når jeg skal i studiet, så er det ikke til at skrive en sang om penge og bitches, forklarer hun.

Tvivl er motiverende

Sosas mor så gerne, datteren fik en uddannelse:

- Specielt når man kommer fra et andet land, så skal man have en uddannelse for at blive til noget. Det mener min mor i hvert fald. Hun tror på mig, men hun er også usikker på, om jeg kan tage springet fra uddannelse til musikken og leve af det.

- Jeg føler godt, jeg kan, så det motiverer mig at overbevise hende om, at jeg kan blive den næste store stjerne, hvis jeg tager mig sammen. Det giver mig også bare mere krudt i røven, at jeg kan mærke, at nogle af dem, jeg kender, ikke tror på, jeg kan klare den, siger Sosa.