Taler ud om forsangers tragiske død: Føler dårlig samvittighed

I et stort interview fortæller de tre resterende bandmedlemmer af den danske popgruppe Liss, at de altid vil sidde med skyldfølelse, efter at frontmand Søren Holm døde sidste år

De tre bandmedlemmer i den danske gruppe Liss, der har haft op til flere hits på bl.a. P3, giver i disse dage interview til en række musikmedier i anledning af, at de udgiver debutalbummet 'I Guess Nothing Will Be the Same'.

Men én person mangler ved interviewbordet: Den tidligere forsanger Søren Holm.

Han begik på tragisk vis selvmord for lidt over et år siden - lige efter at ovennævnte album var færdigindspillet - og det forandrede guitarist Vilhelm Strange, bassist Villads Tyrrestrup og trommeslager Tobias Hansens liv for altid.

De havde talt med Søren Holm bare to dage før, han tog sit eget liv - og havde ikke set det komme.

Dødsfaldet skete bl.a. efter en lang depression, der begyndte i slutningen af 2016 og viste sit grimme ansigt i lang tid efter helt frem til hans død.

Bandmedlemmerne mente egentlig, at deres forsanger havde fået det bedre. Man skulle være ekstra opmærksom på ham, og ting var tydeligvis forandret i hans sind, bevares, men i 2021 havde han det ifølge kollegaerne bedre, end han tidligere havde haft, og derfor kom hans død som et regulært chok ud af den blå luft, fortæller de.

Det sker i et langt interview med det danske musikmedie Soundvenue.

Søren Holm havde en meget karakteristisk stemme, så han bliver svær at erstatte for bandet Liss, der nu taler ud om savn og sorg. Foto: Casper Dalhoff

Alt gik i slowmotion

Her fortæller medlemmerne af bandet blandet andet, at de alle efter den tragiske besked havde en følelse af, at intet blev godt igen. De måtte alle mødes på et krisecenter.

Alt gik i slowmotion - alt var anderledes. Som om, der hang en tung sky over alting. Det var slet ikke i bandets bevidsthed, at det kunne ske, fortæller de i kor. De mente tværtimod at det værste, der kunne ske, var, at Søren Holm fik det dårligt igen.

De fortæller, at det var meget tragisk, at Søren Holm følte, selvmord var svaret, fordi det måske kunne være undgået, hvis sangeren havde været i stand til at råbe om hjælp. Og dermed melder den naturlige tanke sig: Kunne man have gjort noget anderledes?

- Det er det, der er så forfærdeligt, når man sidder tilbage som efterladt og tænker: Hvorfor sagde du ikke noget til mig? Hvorfor forklarede du mig ikke, hvordan du egentlig havde det? Så sidder man bare tilbage med en tom følelse og dårlig samvittighed over, at man ikke gjorde mere, og det er jo ikke sådan, man skal have det, for selvfølgelig har vi gjort alt, hvad vi kunne for at være der for ham. Men man kommer nok altid lidt til at have den følelse, siger Vilhelm Strange til Soundvenue.

Angstanfald

Der var i mange år tegn på, at Søren Holm ikke havde det så godt. Til dr.dk fortæller samme Vilhelm bl.a. om en periode, hvor Søren havde det svært og under en tur i sommerhus med kollegaerne fik angstanfald. Derefter tog han hjem til Jylland for at geare ned.

- Da vi så ham igen tre måneder senere, havde han været indlagt med en depression (...). Det var tydeligt at mærke, at der stadig var noget galt, men han gav selv udtryk for, at han aldrig havde haft det bedre. Jeg ville ønske, at Søren havde været i stand til at snakke om, hvordan han havde det. Og jeg ville ønske, at jeg selv havde haft et sprog for det, så jeg havde kunnet spørge ham, siger Vilhelm Strange til dr.dk