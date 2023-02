Taler ud om vild tid: Fester, champagne og kæmpe joints

Der blev ikke sparet på noget i tiden før at '7 Years' gav Lukas Graham et verdenshit. Forsanger Lukas Forchhammer fortæller i nyt stort interview om store armbevægelser

I dag er han familiefar, ryger ikke længere joints og er blevet helt fornuftig som 34-årig.

Men der var engang, hvor Lukas Forchhammer og det øvrige Lukas Graham, der i dag kun består af Lukas selv og trommeslager Mark Falgren, skejede ud til den store guldmedalje.

Det var inden at '7 Years' gav dem et verdenshit og gennembrud internationalt, men efter at bandet for længst havde lagt Danmark ned.

I et nyt stor interview med Ud & Se står det beskrevet, hvordan sangeren fløj alene til Los Angeles i 2013 for at 'mærke viben'.

Det førte til, at hele bandet måneden efter skejede ud og lejede et palæ i Hollywood tæt på det berømte Hollywood-skilt.

Annonce:

Der blev lejet lækre Mercedes-øser, en kendis-livsstilscoach blev hevet ind for at få dengang buttede Lukas Forchhammer i bedre form, bandet indspillede musik i et legendarisk studie og levede i det hele taget 'their best lives', som eks-christianitten formulerer det.

Læs også: Så rige er de danske hitmagere

Coveret til Lukas Grahams seneste album, 'The Pink Album', der udkom i januar. Pr Foto

Det førte til, at bandet blandt pladeselskabsfolk fik ry for at leve over evne.

- Der var sådan en fuck it-vibe over den tid, men når jeg kigger tilbage, var der også en sindssyg arbejdsmoral. Det kan godt være, vi holdt mange fester, røg store joints og købte store flasker champagne, men vi var i studiet hver dag, og vi kom tidligt og gik sent.

Kort efter spillede bandet deres første små koncerter - såkaldte showcases - i Guds eget land, og to år senere kom så gennembruddet med '/ Years'.

Siden har bandet ifølge Ekstra Bladets musikanmelder, Thomas Treo, haft svært ved at finde samme hitformel.

Læs f.eks. hans anmeldelse af Lukas Grahams nye album, der blot får tre stjerner, her.

Er Lukas Graham færdig?

Lukas påvirket af afvænning

Lukas Graham falleret i udlandet

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Annonce:

Der var både nøgen-aerobic, Snake og et brækket ben på årets 'Paradise'. Kom med bag kulisserne i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app