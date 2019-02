Tangerer vild rekord: Ikke set siden The Beatles

HITLISTENYT: Popidolet Ariana Grande lægger musikverdenen ned med albummet 'Thank U, Next'

Det bliver bare ikke større end Ariana Grande for tiden.

Sangerindens 155 centimeter er marcheret op på toppen af hitlisterne overalt i verden med netop udsendte 'Thank U, Next'.

Amerikanerens femte studiealbum er gået direkte ind som nummer 1 i blandt andet USA, Storbritannien, Danmark, Australien, Canada, Sverige, Norge og Irland.

Ariana Grande stormer ind på førstepladsen i USA med det største antal ugentlige streams for et popalbum nogensinde. Alle albummets 12 sange er sågar på Top 50 af den amerikanske singlehitliste, efter de samlet blev streamet 307 millioner gange.

Verdensstjernen ligger både nummer et, to og tre på legendariske Hot 100 som den kun anden artist i historien. The Beatles var først med den ekstraordinære bedrift i 1964.

Den eneste nyhed

Herhjemme har Ariana Grande to sange i Top 10 på Tracklisten, men Lady Gaga og Bradley Cooper sidder for fjerde uge i træk på førstepladsen med 'Shallow'.

Efter seks uger som nummer 1 på albumlisten bliver Lady Gagas og Bradley Coopers soundtrack til 'A Star Is Born' sendt ned på andenpladsen af Ariana Grande.

'Thank You, Next' er dog den eneste nyhed i Top 30.

Begge lister medregner fysisk og digitalt salg samt streaming.