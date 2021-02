Teenager hersker: Smadrer modstand

Det er kun februar, men Olivia Rodrigo ser allerede ud til at få årets måske største hit med 'Drivers License'.

Lørdag fyldte det californiske popidol 18, og det kunne hun fejre på toppen af hitlisterne verden over.

'Drivers License', der udkom 8. januar, har nu seks uafbrudte uger som nummer et på både den britiske og amerikanske chart.

Olivia Rodrigos utrolige debutsingle gik direkte ind på førstepladsen i USA, og kun seks sange i historien har tilbragt længere tid på førstepladsen i forlængelse af en entré øverst på legendariske Hot 100.

Sensationel teenager vælter Danmark

Herhjemme er 'Drivers License' også tilbage som nummer et, efter Branco og Lukas Graham i sidste uge tog førstepladsen med 'No Evil'. 'Drivers License' har nu toppet fem uger i Danmark. 'No Evil' falder til nummer fire.

Olivia Rodrigos ballade er desuden suverænt på førstepladsen af Spotifys dagligt opdaterede top 200 over streamingtjenestens mest afspillede sange på verdensplan.

Branco fortsætter

Rapperen Branco mister måske nok terræn på singlecharten, men på albumlisten er manden fra Albertslund stadig urørlig.

Hans andet soloalbum, 'Baba Business 2', er nummer et for syvende uge i træk. Branco er også stadig på listen med 'Euro Connection', som han udsendte i fjor med Gilli.

Brancos duet med Lukas Graham er med på luksusudgaven af rapperens 'Baba Business 2'. Foto: Victor Jones

Der er to nyheder i top ti. Kollektionen af sange fra børnenes MGP er nummer fem, mens Dizzy Mizz Lizzy går ind på 9. pladsen med den instrumentale version af deres seneste album, 'Alter Echo'.

De danske charts medregner streaming samt fysisk og digitalt salg. Se den aktuelle albumliste og singlechart på hitlisten.dk

På det amerikanske marked ser racistiske udtalelser ikke ud til at bremse Morgan Wallen. Den kontroversielle countrystjerne fra Tennessee er nummer et for sjette uge i træk med 'Dangerous: The Double Album', selvom det resulterede i en heftig shitstorm, at han i slutningen af januar blev filmet, mens han sagde 'nigger' i en brandert.

Morgan Wallen har siden undskyldt flere gange.