Teknisk fejl: Folk kan ikke få deres Roskilde-billetter

Hvis du har planer om at give den gas på Roskilde Festival fredag, så er der grund til bekymring!



Der har nemlig været en teknisk fejl hos billet-udbyderen Ticketmaster, der blandt andet står for billetsalget til Roskilde Festival.

Bekymrede festivalgængere kan ikke komme igennem til Ticketmasters kunderservice, der da også gik direkte på telefonsvareren, da Ekstra Bladet forsøgte.

- Arrangementet er i gang, men de siger ingenting og supporten er ubehjælpsom, skriver en frustreret festivalgænger til Ekstra Bladet.

Roskilde Festival bekræfter, at de modtager mange opkald fra bekymrede festival-gæster, der oplever problemer med at få deres billettet.

- Vi har ikke problemer med Ticketmaster, men vi har mange lige nu, der ringer ind og oplever problemer med Ticketmaster. Det er ikke et problem hos os, men hos Ticketmaster, siger en medarbejder hos Roskilde Festival.

B.T. er lykkedes at komme i kontakt med Ticketmasters direktør Jakob Lund, som siger at Ticketmaster ikke er nede, men at man kan opleve problemer med at nustille sin kode.

- Fans, der har brug for at downloade deres billetter, kan logge ind på Min konto, siger han til BT og fortsætter:

- Fans, der har glemt deres adgangskode, er i øjeblikket ikke i stand til at nulstille denne og bliver nødt til at besøge billetkontoret for at hente deres billet.

Ifølge direktøren skulle muligheden for at nulstille ens adgangskode snart være tilgængelig igen.



Opdateres...