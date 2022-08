Tessa blev væk fra hyldest

Fredag aften på Smukfest indtog Made in Denmark scenen, hvor dansk hiphop skulle fejres med en række af de største navne fra genren gennem de seneste 25 år.

Der var offentliggjort en stribe af navne.

Heriblandt navne som Kesi, Østkyst Hustlers, Suspekt, Topgunn, Icekiid og mange andre.

Tessa skulle, som eneste kvinde, også have været på scenen - og til en forveksling fra resten af programmet have rappet om, hvordan man som kvinde knepper for lidt.

Tessa delte nul kærlighed ud til bøgescenen. Foto: Anthon Unger

Selv en bad bitch kan blive syg

Da vi kontakter Smukfest, fortæller festivalen, at det skyldes sygdom.

'To artister måtte desværre aflyse på grund af sygdom,' skriver bookeren for Smukfest.

Udover Tessa dukkede KIDD heller ikke op til aftenens hyldestkoncert.

Kidd har ellers været rask nok til at spille med Cheff Records hele sommeren, som her på Northside. Foto: Per Lange

Begge har tidligere optrådt på festivalen i år.

Kidd optrådte med sin gruppe, Cheff Records, og tidligere på ugen spillede Tessa også sin egen koncert på Smukfest - dog i noget mere ydmyge omgivelser på festivalens tredjestørste scene.

Aftenens koncert var på den største scene, Bøgescenen.

Så man kan håbe for det publikum, som er til 'BEN', 'Sjakalina' og 'Nasty Sommer', var der tidligere på ugen.

Ekstra Bladet arbejder på en kommentar fra både Kidd og Tessas mangement.

Ekstra Bladets musikanmelder, Thomas Treo, kvitterede med to stjerner og kaldte det blandt andet et show, 'der slingrede som en punkteret studentervogn'. Du kan læse hele hans anmeldelse her.