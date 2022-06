Tessa fra scenen: - Fucking luder-træt af det

Selvom det er første gang i tre år, at publikum kan give den gas til Tinderbox, er corona nok ikke på nethinden hos de fleste på den fynske festival.

Den fremadstormende rapper Tessa har dog langt fra lagt pandemien bag sig. Fra den næststørste scene på Tinderbox rettede hun således torsdag aften flere bredsider mod den efterhånden temmelig gennemtærskede virus.

- Jeg ved ikke med jer, men corona. Jeg er pænt fucking luder-træt af det! Man må ikke sige luder, men nu sagde jeg det alligevel. Jeg var en fucking rising star, og så kommer moder natur bare og siger: 'I don't think so, bitch', brølede hun fra scenen og slog fast:

- Derfor skal denne her sommer være fucking 'nasty', inden hun rappede løs på 'Nasty sommer'.

- Jeg fucking elsker jer, råbte Tessa ud til publikum. Foto: Per Lange

Folkeskole på Fyn

Tessa, hvis borgerlige navn er Theresa Ann Fallesen, lod det dog ikke være ved det.

- Jeg bliver nødt til lige at sige, hvor stor en drøm det er at stå her og spille for så mange mennesker. Jeg kan mærke jeres kærlighed og loyalitet, og det betyder alt. Ellers var jeg nok blevet glemt, lød det fra Tessa, inden hun kastede sig ud i sit vers af corona-hjælpesangen 'Tættere end vi tror', som de fleste nok havde glemt eksisterede.

- Jeg vil vove at påstå, at jeg har landets bedste dansere denne her sommer, proklamerede Tessa. Foto: Per Lange

Selvom flere i mængden, der hvor Ekstra Bladets udsendte var placeret, kommenterede, at der næsten var mere snak end rap, var det fulde og unge odenseanske publikum dog med Vestegns-rapperen langt hen ad vejen.

Størst var jublen dog, da Tessa løftede sløret for, at hun både har boet og gået i folkeskole i en lille 'flænge' i nærheden af den fynske storby Bogense, og at hun agter at skifte Hundige ud med Fyn igen en dag.

- Når jeg bliver ældre, kommer jeg tilbage hertil. Jeg mangler den der ro, som jeg glemte at sætte pris på, da jeg var yngre, sagde hun - nok til manges store overraskelse.

Inden Tessa gik af scenen efter en time, havde hun da også lige et godt råd til de unge. - Pas på jer selv og hinanden. Og gå ud og få en masse klamydia, lød det fra 'Ben'-rapperen. Foto: Per Lange

