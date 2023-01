The Minds of 99 overrasker igen

Den populære rockgruppe har pludseligt udsendt minialbum på årsdagen for succesen 'Infinity Action'

Surprise!

The Minds of 99 har uden varsel listet et minialbum ud på stremingtjenesterne.

Udgivelsen hedder 'Infinity Action: Kult & B-sider' og indeholder seks sange.

Der er primært tale om overskudsmateriale fra de sessions, der blev til succesalbummet 'Infinity Action', som udkom for præcis et år siden.

Blandt sange skrevet af bandets frontmand, Niels Brandt, er der på 'Infinity Action: Kult & B-sider' også inkluderet en coverversion af TV-2's 'Hele verden fra forstanden'.

Historisk koncertoptagelse

'Infinity Action' blev i øvrigt ligeledes udsendt uden foregående annoncering og har cementeret bandets status som et af tidens allerstørste musiknavne herhjemme.

The Minds of 99 er allerede pladeaktuelle igen 20. januar, hvor de lancerer 'Live i Parken'. Koncertoptagelsen stammer naturligvis fra gruppens historiske show på nationalstadionet i sensommeren 2021.

Kvintetten fra København tager på turné i Skandinavien til foråret. Rundrejsen inkluderer to øjeblikkeligt udsolgte intimkoncerter på Christianias lille spillested Loppen.

The Minds of 99 kan desuden opleves på Smukfest, Heartland og flere andre af sommerens festivaler.