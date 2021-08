The Minds of 99 tager på tour

Der er gode nyheder til fans af The Minds of 99.

Bandet fra København har netop annonceret Infinity Action Tour, der tager dem rundt i hele landet i starten af 2022.

Og efter to års ventetid må de fem venner endelig holde deres udsolgte koncert i Parken om 11 dage. Det er første gang i historien, at et dansksproget band fylder nationalarenaen.

'Vi har som band været vant til at spille utrolig meget alle de år, vi har eksisteret. Nu har vi ikke spillet i to år! Vi savner vores publikum helt sindssygt meget,' udtaler frontmand Niels Brandt i en pressemeddelelse og tilføjer:

'Det er live, vores musik lever allermest, og det er dér, sangene for alvor giver mening. Udover det, så skal livemusikken som helhed i gang igen, og det vil vi fanme gerne med til. Vi savner landevejen utroligt meget.'

Guld og platin

The Minds of 99 har udgivet tre album - 'The Minds of 99', 'Liber' og 'Solkongen'.

Deres debutalbum har modtaget en guldplade for sit salg, mens de to følgende album har modtaget platinplader.

Infinity Action Tour besøger flere af landets største byer og er den største tour i bandets historie.