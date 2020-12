The Sandmen: - Ser frem til at blive sluppet fri

For rockgruppen The Sandmen har dette års corona egentlig ikke påvirket dem synderligt. Og når de ser tilbage på krisen og hvad det gjorde ved musikbranchen, som ingen kendte omfanget af, kan de nu sætte ord på det.

- Da vi spillede koncerten på ekstrabladet.dk live fra vores studie tilbage i foråret fik vi virkelig mange positive tilbagemeldinger, lyder det fra forsangeren Allan Vegenfeldt da Ekstra Bladet spørger ind hvordan året er gået for det dengang album-aktuelle rockband.

- Nu kan man jo se det med andre øjne. Det var så uskyldigt og rent. Det var jo bare begyndelsen af den første coronabølge. Men det var fedt at prøve og et godt initiativ for at holde gang i branchen med de live-koncerter.

De spillede noget af en koncert fra deres studie. Foto: Per Lange

Normal tilstand

Selvom det ikke er mere end ni måneder siden, så tænker de garvede musikere, Allan Vegenfeldt, Michael Illo Rasmussen og Stefan Mulvad, tilbage på, hvordan deres opfattelse har ændret sig siden i foråret.

- Det er rigtig sjovt at tænke tilbage på, hvordan ens mind set var dengang. I foråret tænkte vi, at det var helt vildt. Nu er det bare blevet den normale tilstand, fortæller Allan Vegenfeldt.

- Nu er der forhåbentlig ikke så længe til, at vi bliver sluppet fri igen, så livet kan komme tilbage til noget, der ligner det normale.

Humøret er højt

For rocksangeren er det sværeste ved denne krise, at savnet til at omgås mennesker og at høre musik til koncerter live, bliver større og større.

- Man bliver træt af at mangle det. Jeg glæder mig til, at det bliver bedre. Og det gør det helt sikkert.

For der er nemlig masser at glæde sig til. Bandet skal nemlig spille koncerter igen til foråret.

- Humøret er stadig højt, og jeg har ikke som sådan været ramt af det her. Vi fik jo lov til at spille tourné i efteråret, hvor kun tre koncerter blev aflyst.

- Og faktisk er det egentlig ikke så underligt og anderledes, at folk sidder ned. Jeg har for mange år siden været til en siddende Motorhead-koncert i Saga på Vesterbrogade. Så dengang var det faktisk normalt at have nummererede pladser, lyder det fra sølvræven.

Koncerten kan ses eller genses her.