Thomas Helmig: 'Trist til mode'

Det er ikke en god udmelding for hitmageren

Det er en noget skuffet musiker, der endnu en gang må aflyse sine koncerter i Danmark hen over sommeren.

Det skriver Thomas Helmig på Instagram.

'GENÅBNINGSPLANEN Betyder desværre at vi, endnu en gang, må flytte vores koncerter !

Roskilde Festival er aflyst og vi må vente til 11. Juni 2022 med at spille på Ceres Park i Århus', lyder det.

Stjernen forsikrer dog om, at de allerede købte billetter vil blive overført til de nye datoer, så man stadig har mulighed for at komme til Thomas Helmig, hvis man ønsker det.

Og der er ingen tvivl om, at Thomas ikke har været glad for nyhederne om festivalerne på denne regnvejrsdag.

'Jeg havde glædet mig helt vildt! Nu siler regnen ned udenfor mit vindue og jeg er trist til mode men VI VENDER STÆRKT TILBAGE'.

Tirsdag begyndte de danske festivaler at aflyse på stribe.

Danskerne kan derfor hverken komme på Roskilde Festival, Smukfest eller nogle af de andre.