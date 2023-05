Til angreb på Smukfest: - Man må gerne sige 'skrigeskinke'

Når Smukfest til august løber af stabelen, skal det være uden nedladende og sexistiske kommentarer om deres artister.

I et nyhedsbrev tirsdag slog arrangørerne fast, at de frabeder sig 'kommentarer om artisternes alder, seksualitet, køn og udseende', når anmeldere, reportere eller meningsdannere slår sig løs i spalterne eller på de sociale medier.

I yderste konsekvens kan det ende med, at anmeldere ikke vil få lov til at blive akkrediteret til festivalen.

Men spørger man Ekstra Bladets chefredaktør Asger Juhl, så er der risiko for, at festivalen kommer til at udøve censur, hvis de vil bestemme, hvad medier må skrive.

Annonce:

- Jeg vil kalde det censur, hvis de begynder at lave sanktioner for anmeldere, der ikke har den rigtige tone i deres optik. Hvis de begynder at sige, at vi ikke kan få akkreditering til en festival, fordi de ikke bryder sig om tonen, er det et problem, og derfor kommer vi aldrig til at bukke under for det der.

- Smukfest skriver, at de siger 'nej tak objektgørende, tarvelige kommentarer relateret til kunstnernes alder, seksualitet, køn og udseende'. Vil du slå et slag for, at Ekstra Bladet skal have lov til at beskrive kvinder på 'tarvelige og objektiviserende' måder?

- Jeg vil gerne slå et slag for, at vi skal have lov til at omtale køn og skrive, hvis ting er seksualiserende, hvis det altså indgår i kunstværket. Hvis man laver en koncert, er der en grund til, at man ikke bare trykker 'play' på en ghettoblaster. Der er et sceneshow, og vores anmelder anmelder hele oplevelsen.

- Synes du, at jeg skal beskrive din bygning og statur her i artiklen?

- Det må du faktisk godt.

- Synes du, størrelsen på din mave har relevans for det her interview?

Annonce:

- Det er lige før den får det nu. Men nej, når interviewet her går på, hvad en anmelder må skrive, og hvor går grænserne for, hvad koncertarrangører må stille af krav, så kan jeg ikke se, at størrelsen på min mave har en relevans. Men jeg tror godt, jeg forstår, hvor du vil hen. Det har ikke så meget relevans lige nu.

Ja tak til 'skrigeskinke'

I et interview med Jyllands-Posten siger Smukfests talsperson Søren Eskildsen, at man for eksempel ikke bryder sig om ordet 'skrigeskinke', som er brugt om sangeren Christina Aguilera i Ekstra Bladets omtale af festivalen.

Men Asger Juhl slår fast, at mediet ikke vil stoppe med at skrive eksempelvis 'skrigeskinke'.

- Man kan godt bruge det, og jeg synes også, det er lige til grænsen. Men i konteksten af Christina Aguilera handler det om måden, hun synger på. Og det er okay, at vi tillader vores anmeldere at sige, hvordan de ser tingene. Hvis man ikke bryder sig om det, må man jo lade være med at læse Thomas Treo.

Annonce:

- Du siger okay til at skrive 'skrigeskinke', men hvordan hænger det sammen med, at der sidder folk, der laver forsiden på vores hjemmeside, som ikke vil skrive netop ord som 'skrigeskinke', når anmeldelsen skal have en overskrift ude på forsiden? Hvordan har de fået den idé?

- Jeg har ikke været inde over lige sådan en sag, men jeg vil sige, at jeg synes, det er okay, at Thomas Treo skriver det som anmelder på Ekstra Bladet.

- Det er jo dig, der er min chefredaktør og skal udvikle Ekstra Bladets journalistik. Kommer du til at indskærpe over for dem, der sidder og styrer forsiden af Ekstra Bladet, at de skal 'skrigeskinke' ude på forsiden?

- Nej, jeg kommer ikke til at kræve, at man skal skrive 'skrigeskinke' overhovedet. Det er helt fint, at man ikke gør. Men det er også okay, at vores anmeldere bruger det udtryk.