Til at tude over: Følelsesporno på TV2

Så skulle køkkenrullen frem igen. ’Toppen af poppen’ er tilbage, og atter blev der hulket, tudet og snøftet, da toppen og den bløde mellemvare i dansk pop åbnede tårekanalernes sluser.

Det er følelsesporno for hele familien, men sendetiden er stadig noget af det bedste ved det populære program, der har tvistet konceptet en anelse i jubilæumsudgaven.

’10 år på Toppen af poppen’ fokuserer ikke på en ugentlig hovedperson, hvis sange fortolkes. I stedet synger en stribe deltagere fra tidligere sæsoner hinandens sange på kryds og tværs i syv programmer med alt i alt 25 medvirkende. Forskellen er ens.

Søs Fenger, Burhan G, Barbara Moleko, Oh Land, Wafande og Michael Falch tjekkede i afsnit et ind på et badehotel i Tidsvilde, og æstetisk var der faktisk ikke langt til et andet seerhit fra TV2, ’Badehotellet’.

Liv i kludene

Melodramaet hang i luften som friturehørmen i sommerlandet, mens kvælende høflighed mellem de implicerede mundede ud i anstrengte grimasser, ukueligt rygklapperi og evig applaus.

Oh Land var dog virkelighedsnær nok til at bemærke, hvor ’tv-agtigt’ det er at klappe, bare fordi der kommer en hund ind ad døren.

Musikalsk gjorde Oh Land sig også bemærket. Hendes uskyldsrene version af Falchs ’Nær’ fik såmænd Moleko til at stortude. Hun gik nok i opløsning, da hun så ’Titanic’.

Ellers var seancen noget af en dødssejler. Humørsprederen Wafande fik imidlertid sat lidt liv i kludene med en smittende overhaling af Molekos ’Gadedreng’, hvor selv det fortærskede backingband, The Antonelli Orchestra, undtagelsesvis fremstod engageret.

Burhan G hvinede sig igennem News’ gamle tåreperser ’Du er’ med en falsetvokal, så man skulle tro, der stod en drag queen i stiletter på hans testikler.

Det var til at tude over.

Bedst: Wafande: 'Gadedreng' (Barbara Moleko)

Værst: Burhan G: 'Du er' (News)