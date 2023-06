Tinderbox ramt af endnu en aflysning

Der bliver ingen koncert med den britiske singer-songwriter Cat Burns til weekendens Tinderbox i Odense.

Det oplyser festivalen på sin hjemmeside.

I stedet stiller Tinderbox fredag med irske Cian Ducrot, som de beskriver som 'næste skud på din musikalske kærlighedsstamme'. Festivalen sammenligner Cian Ducrot med navne som Lewis Capaldi, Dermot Kennedy og Dean Lewis, og fremhæver blandt andet nummeret 'I'll be Waiting'.

Flere aflysninger

I forvejen har Tinderbox måttet lave en del justeringer i programmet.

Tidligere på måneden meddelte man, at Black Eyed Peas havde aflyst som følge af logistiske udfordringer. Det amerikanske hovednavn erstattes af danske The Minds of 99.

Også britiske Raye, danske Jada og britiske Dylan og Oliver Malcolm har aflyst koncerter på Tinderbox.

Til Fyens Stiftstidende kunne booker for Down the Drain, som står bag Tinderbox og NorthSide, Nikoline Skaarup, tirsdag fortælle, at man ærgrer sig over de mange aflysninger.

- Jeg kan sagtens forstå, at det er frustrerende for dem, som havde set frem til Raye, Jada, Dylan, Oliver Malcolm og Black Eyed Peas. Jeg kan garantere, at det er lige så frustrerende for os ofte at have få dage til at finde en afløser for et navn, vi har brugt mange måneder på at lande en aftale med, lød det fra Tinderbox til avisen.

Tinderbox afholdes fra torsdag til lørdag i Tusindårsskoven. Festivalen har flere gange forud for afholdelsen afvist at stille op til interview med Ekstra Bladet.