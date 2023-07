Tip til tusindvis af danskere: Husk den!

For præcis syv år siden - 5. juli 2016 - stod det engelske megaband Coldplay på scenen i Parken i København.

I aften er Chris Martin og co. tilbage på det danske nationalstadion med alle deres hits.

For syv år siden var vejret cirka lige så tarveligt som i dag, men i modsætning til dengang må de mellem 46.000 og 48.000 Coldplay-fans i en udsolgt Parken onsdag aften tage det våde og stormende danske sommervejr, som det kommer.

Uden tag

I 2016 blev taget rullet ud over Parken. Det bliver det ikke i aften.

Det bekræfter Live Nation over for Ekstra Bladet.

- At der ikke er tag på til Coldplay, er noget, der i samråd med bandets bagland er blevet besluttet, længe før man kendte til vejrudsigten. Bandet er på udendørs stadionturné og har en produktion med, der matcher det, siger Heidi Degn, der er pr- og promotionmanager hos Live Nation Danmark.

Annonce:

- Vi håber, at vejret i aften holder tørt, og at alle, der skal til koncerten, får en god oplevelse. Det er tilladt at medbringe regntøj, dog ikke paraplyer, siger Heidi Degn.

Byger og blæst

Fra DMI er meldingen, at det kan blive en våd fornøjelse at høre 'Yellow' og 'Fix You' under åben himmel. Dog vil det større regnvejr sydfra være drevet over.

- I eftermiddag og i aften vil vi opleve et vekslende skydække over København med mulighed for byger. De vil være kortvarige, men kan være hidsige, siger meteorolog Jesper Eriksen og fortsætter.

- Bygerne kan lige så vel ramme i Øresund eller på Vesterbro som over Parken, men én ting er sikkert. Det blæser op i aften. Forhåbentlig er der læ inde i Parken, siger han og svarer et klart ja til, at det vil være ret fornuftigt at tage en regnfrakke med til koncerten.

Coldplay spiller igen torsdag aften i en udsolgt Parken i et formentlig noget bedre vejr.

Ekstra Bladet dækker aftenens koncert med Coldplay live fra Parken.

Vi er også med live fra Royal Arena, når Elton John spiller i tørvejr, mens selveste Sussi anmelder hans optræden.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sussi har tidligere fortalt Ekstra Bladet om, hvad hun gør for at holde sin krop fit. Læs den artikel her: Seje Sussi: Sådan holder jeg mig så godt