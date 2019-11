To giganter til Smukfest

Et par af dansk musiks allerstørste navne kommer på Smukfest til sommer.

Den jyske festival har netop afsløret, at Rasmus Seebach og Gilli optræder mellem bøgetræerne i august.

Desuden vender Medina og Carpark North også tilbage på Smukfest.

Rasmus Seebach har for tiden succes med opsamlingen 'Tak for turen', der ligger nummer et på albumlisten for anden uge i træk.

Gillis debutalbum, 'Kiko', tog tidligere på året hele otte uger på førstepladsen.

Snart billetstart

Med dagens navne varmer Smukfest op til billetsalget for 2020, der begynder på tirsdag 3. december.

29.500 partoutarmbånd kan købes fra klokken 10. Årets festival blev udsolgt på 65 minutter.

Arrangørerne har tidligere offentliggjort internationale stjerner som Lionel Richie, Khalid og Tove Lo.

Smukfest finder sted i Skanderborg fra onsdag 5. august til søndag 9. august.

Det er 41. gang festivalen afvikles.