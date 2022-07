To mænd anholdt: Onanerede foran festivalgæster

En amerikansk og en dansk mand blev torsdag anholdt i to uafhængige episoder, hvor de begge valgte at masturbere foran andre personer på Roskilde Festival. Begge blev sigtet og anholdt

Torsdag blev der ikke kun spillet musik på Roskilde Festival.

I to uafhængige episoder blev to mænd, der ikke kender hinanden, nemlig anholdt og sigtet for at masturbere i fuld offentlighed foran andre festivalgæster.

Begge mænd var selv gæster på Roskilde Festival.

- Vi har anholdt en amerikansk mand på 45 år for at masturbere foran nogle festivalgæster i et skovområde ved Arena inde på festivalpladsen. Det skete klokken 18.39. Her får vi en anmeldelse, og vi anholder ham en time senere, hvor han bliver taget med ind på stationen til afhøring. Derefter kom han til afrusning i detentionen, men han er løsladt igen, fortæller vagthavende ved pressetelefonen hos Midt- og Vestsjællands Politi, Charlotte Tornquist.

- Der er flere vidner, der har oplevet det, men der er ikke mindreårige registreret på sagen, siger hun.

Onanerede foran syv personer

Den anden episode skete klokken 20.58 ligeledes torsdag.

- Det var ved nogle toiletter ude i campingområdet. Jeg kan ikke lige komme nærmere hvor, men det er syv personer, som har været udsat for en krænkende episode, hvor en mand onanerer foran dem. Det er en 23-årig fra Sorø, der blev anholdt i den forbindelse.

- Anholdelsen skete umiddelbart efter episoden, så patruljen har været lige i nærheden og har grebet ind med det samme. Han blev ligeledes sigtet og taget med, men er siden løsladt igen, lyder det fra pressevagten hos Midt- og Vestsjælllands Politi, som fortæller, at de to mænd bestemt kommer til at høre mere fra politiet i sagen.

- Det er jo en straffelovovertrædelse, og der er gode vidneforklaringer. Men hvad en eventuel straf ender på, vil jeg ikke gætte på. Men de kommer i hvert fald til at høre noget mere fra os, lyder det.

Ekstra Bladet arbejder på en kommentar fra Roskilde Festival vedrørende, om de to gæster har fået klippet armbåndet.