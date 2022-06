To Roskilde-navne aflyser i sidste øjeblik

Roskilde Festival er tvunget til at strege to navne på plakaten.

Det er Pinkpantheress og Amenra, som har været nødt til at aflyse deres koncerter på festivalen. Det skyldes henholdsvis høretab og personlige årsager.

Det oplyser Roskilde Festival i en pressemeddelelse.

I stedet bliver det Remi Wolf, der optræder på Apollo-scenen lørdag klokken 22, mens The Ocean optræder på Gloria-scenen onsdag klokken 20.

Pinkpantheress har fået at vide af sin læge, at hun ikke må spille live-koncerter med det høretab, hun lider af. Det påvirker derfor hele hendes sommerturné.

Hun erstattes derfor af den californiske popmusiker Remi Wolf, som Roskilde Festival altså formår at hente ind med kort varsel, før hun spiller på lørdag.

Det belgiske metalband Amenra oplyser ikke nærmere om, hvad de 'personlige årsager' er, men det forlyder, at de ikke kan spiller koncerter i øjeblikket.

De bliver erstattet af et andet metalband, nemlig The Ocean fra Tyskland, som derfor må formodes at have en noget kortere tur til festivalpladsen med kort varsel, end den californiske popmusiker har.

