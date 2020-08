Tørfisk: - Det kom som en tyv i natten

De kalder sig ’Danmarks ældste boyband’, og selvom medlemmerne af Tørfisk snart har stået side om side på scenen i 40 år, har det gæve vestjyske band aldrig oplevet noget som coronakrisen.

Nedlukningen og forsamlingsforbuddet har nemlig betydet den længste pause for optrædener i bandets historie.

Deres sidste koncert blev 7. marts på Hotel Pejsegården i Brædstrup, og siden har det stået helt stille.

- Det kom jo som en tyv i natten. Vi vidste selvfølgelig godt, at der var et eller andet på vej, men vi blev da meget overraskede. Så tænkte vi, at der nok ville gå en måned med det, men så er det jo bare blevet ved og ved, siger Bent Bro, som synger og spiller guitar i Tørfisk.

Tørfisk oplever det som et tomrum ikke at være ude og spille. Nogle af de steder, de spiller, er de kommet igennem 30 år. Her spiller de den sidste koncert inden nedlukningen i Brædstrup 7. marts. Foto: Privatfoto

Foråret og sommeren plejer at være højsæson for de fire musikanter, og i skrivende stund har de allerede sat et rødt kryds over 43 spillejobs.

- Det gør jo noget ved en på det menneskelige plan, for det er jo så stor en del af os, det er en del af vores identitet at være ude at spille.

- Selvfølgelig sætter jeg pris på at have en ekstra weekend til at grille med familien og mødes med venner, men jeg kan bare mærke, at jeg mangler at få guitaren i hånden og komme op scenen og sige ’Godaften mine damer og herrer’, siger Bent Bro.

Mister op mod to millioner

Selvom det klart er det identitetsmæssige afsavn, der fylder mest for bandmedlemmerne, afspejles de mange aflysninger da også på bankbogen.

Indtil videre står Tørfisk til at miste omtrent halvdelen af deres årsomsætning, og selvom tre af de fire har jobs ved siden af, og alle fire har koner, der tjener penge, kan det mærkes.

- Inden det her er helt ovre, vil det da være et sted mellem halvanden og to millioner kroner, vi mister. Så det er da sådan et år, hvor man siger, at hvis bandbussen skal skiftes, så bliver det da ikke i år. Der er da nogle investeringer, der bliver udskudt, siger Bent Bro.

Og selvom de er mere bekymrede for de af deres venner og kolleger i musikbranchen, der ikke har ekstra indtægter ved siden af, gør det dem en smule urolige, at aflysningerne indtil videre rækker helt ind i oktober måned.

Ingen af medlemmerne i kan huske, at de har været adskilt så længe før. Foto: PR

40-års jubilæum

Til næste år har Tørfisk spillet sammen i 40 år, men det betyder ikke, at de er trætte af livet på landevejene.

- Det er også en kæmpe oplevelse for os hver gang, selvom det er 40 år siden, vi stod på en scene første gang. Jeg har i hvert fald en stor personlig tilfredsstillelse ved at være ude og leve koncertdrømmen, at stå på en scene om sommeren, møde folk i øjenhøjde og få dem til at synge med på vores sange. Der er pengene altså det sekundære, siger Bent Bro.

For nylig var bandet samlet igen for at øve for første gang siden nedlukningen, og det var en forløsning igen at have guitaren på skulderen.

- Det var en underlig fornemmelse, men det var også dejligt. Vi behøver jo ikke begynde fra nul hver gang, vi starter bare der, hvor vi slap. Mundvigene de vender opad, hver gang vi er sammen, det er helt sikkert.

- Det er sjovt, at man efter 40 år kan komme til at savne de der hverdagsting, som ellers kan være lidt træls. Det der med at ligge og rasle på landevejen og komme hjem klokken fire om morgenen, men det savner vi nu, siger Bent Bro.