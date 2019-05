TopGunn er tilbage: Mit liv begynder først nu

Det er næsten fem år siden, han iført en stribet t-shirt og med solbriller i panden slentrede gennem Kongens Have og sang om ulykkelig kærlighed.

Sommerhittet, som er opkaldt efter den københavnske park, og som lagde Danmark ned, blev en del af TopGunns andet studiealbum 'Ingen andre' i 2015.

Se også: Endte galt: Afdanket i Tivoli

Nu er Nørrebro-rapperen tilbage med minialbummet '1991', og de fire år der er gået siden sidste album har sat sine spor på både musiker og musik.

- Jeg er fyldt 28, så der er sket lidt af hvert. Man kan ikke dumme sig helt så meget, som man kan, når man er 24. Man bliver mere moden, siger TopGunn med et smil på læben.

Ansigtet bliver lagt i mere alvorlige folder, da han tilføjer:

- Så er jeg også blevet bedre til at lave musik, og det var kriteriet for at lave noget nyt. Det skulle være bedre.

Det våde natteliv

TopGunn har tidligere fået publikum til at synge med på strofer som 'Tøs, din røv gør mig liderlig' og 'Man kan ikke stole på en pige med en lille røv'.

Selvom han er blevet ældre, er det ikke helt slut med historierne fra det våde natteliv.

- Damerne og festerne er der stadig, men det bliver fortalt på en anden måde, forklarer TopGunn, der lyder det borgerlige navn Oliver Gammelgaard Nielsen.

- Jeg gad godt lave en plade, hvor jeg ikke sagde f-ordet. Jeg har nogle gange stået og spillet og taget mig selv i at tænke: 'Hold kæft, hvor bander jeg meget i min musik'. Så det har jeg skruet lidt ned for – ikke så bevidst, men det er lidt sket af sig selv.

TopGunn har lavet musik, siden han var lille, og han har spillet en central rolle i produktionerne bag rapfænomener som Kidd, Klumben og Raske Penge.

Derudover har han udgivet en EP, to plader og et hav af hitsingler.

Et nyt liv

Alligevel føles det nye og tredje album som en slags debutplade.

- Jeg føler først, jeg lige er startet med at lave musik. Jeg er først ved at kunne finde ud af det nu og have styr på 'the basics', siger han.

- Jeg er ikke en type, der sidder og reflekterer meget over tingene. Jeg gør det bare. Men for noget tid siden hørte jeg 'Den nye stil' (podcast om dansk raphistorie, red.), og det var som et postkort fra et tidligere liv. De sidste ti år har været en fest, men jeg føler næsten, mit liv først begynder nu.

Det nye album har været længe undervejs, men rapperen har ikke været særligt nervøs op til udgivelsen.

- Det lyder sådan lidt smart, men det har jeg faktisk ikke været, for jeg synes, det er så godt.

- Lidt nervøs var jeg selvfølgelig. Før i tiden kunne man måske vente seks måneder på at se, hvordan det går med en sang, men nu kan man på seks timer se, om musikken hitter. Men jeg synes, det er virkelig godt. Det har du ikke hørt mig sige før, siger han med et grin.

De unge glemmer

Bag succesen ligger en stålsat vilje og lyst til at bide sig fast i sit arbejde.

- Om du skal være kok eller mestersvømmer, skal du være en nørd. Det glemmer de unge, for de tror bare, man skal have fedt tøj på. Alle, der er gode til noget, er nørder.

- Jeg kan godt lide at nørde mad, og jeg er nok også en nørd til fest. Det er svært at være god til at feste, siger han med et alvorligt blik.

TopGunn har mange års øvelse udi fest og farver.

I 2011 buldrede han sammen med rapperen Kidd indover den danske musikscene som en tsunami med landeplager som 'Ik' Lavet Penge' og 'Kysset med Jamel'.

Det resulterede i en danmarksturné og mange våde aftener.

Den største af mine venner

Selvom alkohol, hash og tømmermænd var faste følgesvende i mange år, har han alligevel formået at blive ved med at knokle.

- Da vi begyndte, var jeg den, der var mindst. Nu er jeg den største af mine venner. Jeg havde nok lidt bedre arbejdsmoral. Jeg blev længere i studiet, kom tidligere næste dag, og jeg nåede at se de andre begå en masse fejl, jeg selv undgik, forklarer han.

Se også: TopGunn skraber bunden

Musikbranchen er svær at overleve i, og det kræver rygrad og jernvilje at blive ved og udvikle sig.

- I den her branche bliver man kun bedre med alderen, tænker jeg. Men den ændrer sig hvert tiende minut. Det, der virker i den her uge, virker nok ikke i næste uge.

- Du er her i fem minutter, og så er du glemt i morgen. Det er den ældste ting i branchen. Men jeg er her stadig, for jeg har skrevet gode sange, som fungerer, konstaterer han.

Udover et øre for fængende hits og en stærk arbejdsmoral, har TopGunn en egenskab, som konstant driver ham fremad.

- Jeg er totalt insisterende. Mit pladeselskab hader mig, fordi jeg er sådan: 'Hvad skal vi nu, hvad sker der nu, hvorfor gør vi ikke det her?'. Jeg går op i musikken. Det er vel så simpelt. Det betyder virkelig noget.

TopGunns tredje album '1991' udkom 26. april.