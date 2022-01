Topnavn: Kæmpe festivalnyhed

Populære The Minds of 99 optræder på både Jelling Musikfestival, NorthSide, Tinderbox og Smukfest

The Minds of 99 er kongerigets største band i øjeblikket. Til sommer kan kvintetten opleves på fire af landets største festivaler.

Københavnerne har netop annonceret, at de bliver topnavn på både Jelling Musikfestival, NorthSide i Aarhus, Tinderbox i Odense og Smukfest i Skanderborg.

Festivalen i Jelling er traditionen tro sæsonens første større musikbegivenhed, og efter to år uden det velkendte festivallandskab sparker The Minds of 99 sommeren i gang på Jellings åbningsdag, onsdag 25. maj.

Orkesterets popularitet er steget betydeligt, efter at de fem barndomsvenner i september sidste år blev det kun andet danske band, der indtog Parken som hovednavn. The Minds of 99 fyldte tilmed nationalstadionet med 50.000 fans.

Helt til tops

Gruppen har desuden solgt op mod 70.000 billetter til deres forestående indendørsturné, som er flyttet fra januar og februar til april.

The Minds of 99 udgav i starten af januar deres fjerde album, 'Infinity Action', der gik direkte ind på førstepladsen. Det er første gang i karrieren, at de er nummer et på albumcharten.

Festivalkoncerterne finder sted på følgende datoer:

Jelling Musikfestival - onsdag 25. maj.

NorthSide - lørdag 4. juni.

Tinderbox - lørdag 25. juni.

Smukfest - torsdag 4. august.

The Minds of 99 har tidligere optrådt på alle fire festivaler, og de har tillige underholdt på Roskilde Festivals gigantiske hovedscene to gange.