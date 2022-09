Toppen af poppen: Forelsket i sig selv

God nyhed: Hvis du ligesom mig er pessimistisk anlagt og ikke har særlig høje forventninger til hvem, man på TV 2 synes er toppen af poppen, så bliver du ikke nødvendigvis skuffet.

For du kan glæde dig over, at selveste Steen Jørgensen har solgt en smule af sin sjæl for at spille med på konceptets overfladiske smalltalk. Måske er der gået sort sol i privatøkonomien, måske er den enarmede punker blevet poppet på sine ældre dage. Uanset, fokusér på Steens mimik, han ligner en præst på en stripperklub. Skal, skal ikke!

Første afsnit er dog med fuldt fokus på Martin Brygmann, der som bekendt både vil i seng med de fleste, er for kendt til visse steder, og stadig har svært ved at sige noget alvorligt uden at lyde ironisk.

12. sæson ringede, og han er klart det mest folkelige navn. Også fordi TV 2 efterhånden må have støvsuget nationen godt og grundigt for rigtige kendte, der for alvor kan opmarchere krokodilletårer nok til at overbevise i den reklame-finansierede roseklub.

De fleste ulykker sker med lemmet

Men jo, det populære koncept er tilbage med endnu mere akavet stemning og aparte fortolkningsgrad. De andre deltagere er den sjælfulde Kira Skov, og de, for ældre generationer, mere ukendte Iris Gold, Nicklas Sahl, Maximillian og Soleima.

De er så unge, at de mest husker Brygmann for at have spillet med i julekalenderen. Brygmann har sikkert også lige tjekket op på dem, det gjorde jeg såmænd også, og især har Nicklas Sahl et ubestrideligt talent. Han leverede faktisk en version af ‘For kendt’, jeg fremover vil huske at sætte på i stedet. Hvis jeg skulle blive så fuld.

Kira Skov skrev ‘Vent på mig’ om til uigenkendelighed, velsagtens i et forsøg på redde den åndsforladte tekst. Maximillian tog sig af ‘Vent på mig’, og satte dermed et brunt punktum under, at den sang simpelthen er lige så ufarlig som en julekalender på TV 2.

Iris Gold var ude i lidt af det samme med ‘Forelsket i mig selv’. Den er fra Brygmanns gamle soloshow ‘De fleste ulykker sker med lemmet’, og Gold ville give den noget Kanye (ham rapperen - red.) i en version, som var lige så prætentiøs som omfanget af hendes afro. I øvrigt, en flot en af slagsen. Det kan man ikke sige om den skabede børnesang, hun leverede.

Fritidshjemslyrik på mummel-vokal

Tilbage stod Steen Jørgensen. Nå ja - og Soleima. Sidstnævnte fik med ‘En kort, en lang’ Martin Brygmann til at stortude. Han var helt rødøjet af forelskelse. Aftenens mindste overraskelse!

Men Steens bud, den havde jeg glædet mig til. Han var ‘Ud i det blå’, og havde fundet ind bag satiren, sagde han. Der ville jeg så have hevet stikket til karaoke’en. Det lød som Talking Heads med fritidshjemslyrik på mummel-vokal. Brygmann var naturligvis beæret over referencen til den elitære artrock, men jeg tror ærligt talt, der blev dømt tis’tår ved kakkelbordet.

Men igen. Det er toppen af poppen. Selv hvis det ikke er synderligt guddommeligt, så skal ‘stjernerne’ nok lade som om.