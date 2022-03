Total forvirring i krise-band

Fredag 1. april tager Danser med Drenge hul på deres corona-udskudte turné.

Eller gør de?

For findes Danser med Drenge overhovedet som band eller er gruppen splittet til atomer efter Klaus Kjellerups kontroversielle udtalelser om krigen i Ukraine?

Ekstra Bladet har, siden dramaet i bandet, hvor flere medlemmer meddelte, at de ville forlade Danser med Drenge, forsøgt at få opklaret, hvad der er op og ned. Og forvirringen er total. For siden de barske meldinger på Facebook om, at hverken sangerinden, trommeslageren eller keyboardspilleren kan se sig spille sammen med Klaus Kjellerup, har de trukket deres opslag tilbage.

Ifølge Danser med Drenges turnéplanen skal bandet spille deres første koncert i Torvehallerne i Vejle næste fredag. Og her er direktøren ikke et sekund i tvivl om, at koncerten med det skandaleramte band gennemføres.

- Vi er blevet garanteret, at koncerten bliver gennemført, siger direktør Terje Thesbjerg.

- Hvem har garanteret jer det?

- Det har Danser med Drenge, og vi glæder os til koncerten.

- Vil Klaus Kjellerup være en del af bandet?

- Det har jeg ingen idé om, siger Terje Thesbjerg, og fortæller, at det ikke har nogen betydning.

- Vi glæder os bare til endelig at kunne gennemføre koncerten og give vores gæster den oplevelse, de har betalt for for snart længe siden.

- Har I overvejet, om I overhovedet vil lægge koncertsted til, hvis Klaus Kjellerup kommer?

- Det har vi slet ikke nogen holdning til. Hans udtalelser har intet med os at gøre. Vi har en kontrakt med bandet om, at de skal spille her. Den opfylder vi, og den regner vi med, at de opfylder, siger direktøren for Torvehallerne.

Klaus Kjellerup dannede Danser med Drenge tilbage i 1993. Foto: Ritzau Scanspix

- Så hans kontroversielle skriverier om krigen i Ukraine ændrer ikke noget for jer?

- Jeg kan ikke tage noget ud af en sammenhæng. Jeg har ikke fulgt med i, hvad der er sagt, så jeg ved ikke ret meget om den der sag. Derfor tager jeg ikke stilling til andet end, at Danser med Drenge skal spille her, og det glæder vi os til. Hvad der ellers foregår rundt om bandet, blander vi os ikke, siger Terje Thesbjerg.

Ingen henvendelser

Ifølge direktøren har der ikke været henvendelser fra folk, der har købt billet til koncerten, der ikke ønsker at møde op, hvis Klaus Kjellerup fortsat er den del af bandet.

- Konstellationen er uvis og uden betydning for mig. Den står der ikke noget om i kontrakten. Der står de kommer, og det er det, der er kernen i det for Torvehallerne.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar til situationen fra Danser med Drenge-afhopperne og fra Klaus Kjellerup.

Efter flere af bandets medlemmer trak sig fra Danser med Drenge for halvanden uge siden, fortalte Klaus Kjellerup til Ekstra Bladet, at han fortryder sine skriverier på Twitter.