Totalt billet-kaos: Fadæsen fortsætter

For bare et par uger siden kunne Ekstra Bladet beskrive, hvordan der i månedsvis har været problemer med Ticketmaster og deres kundeservice.

Her kunne kunder i massevis berette, at det var umuligt at komme i kontakt med billetudbyderen Ticketmaster, såfremt man havde brug for hjælp med eksempelvis køb og salg af billetter.

I den forbindelse forklarede Ticketmaster, at problemerne med deres kundeservice skyldtes et ekstraordinært pres grundet corona, og at de arbejdede på at minimere ventetiden for deres kunder.

Et par uger efter er kaosset dog stadig totalt, og midt i festivalsæsonen har billetudbyderen stadig ikke fået styr på problemerne.

En af de frustrerede kunder, der har haft problemer med Ticketmaster den seneste tid, er 42-årige Anders.

Han har for nylig skullet sælge nogle billetter til Copenhell via Ticketmaster, men det er langtfra gået nemt.

- Min oplevelse er, at der eksempelvis er rigtig mange, der gerne vil til Copenhell og se Metallica i de her dage, men mange af dem, der gerne vil købe billetter, er bange for at blive snydt på Den Blå Avis. Derfor bliver det anbefalet, at man gør det over Ticketmasters resale-funktion, som er et salg, hvor Ticketmaster skal godkende salget manuelt, siger han og fortsætter:

- Det er også rigtig fint. Problemet er dog, at man skal gøre det fire dage inden den pågældende koncert, men hvis man så oplever problemer, og der eksempelvis er fejl i systemet, så er Ticketmaster umulige at få kontakt til. Det har jeg selv oplevet på egen krop, da jeg skulle sælge nogle billetter.

Ikke til at komme igennem

Her forsøgte Anders gentagne gange at ringe til Ticketmaster for at få hjælp med problemet. Men der var ikke meget hjælp at hente. I stedet blev han mødt af en mur af tavshed.

- Selvom man ringer klokken 10, når de åbner, så bliver man bare mødt af 'dut, dut, dut'. Man har ingen chance for at komme igennem. Jeg ringede 40 gange i træk, og det lykkedes mig ikke en eneste gang at komme igennem den dag, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg har kun lykkedes med at komme igennem en dag, og når man så endelig kommer igennem, får man at vide, at man er i kø, men ikke hvor lang ventetid der er. Så det kan vare flere timer. Jeg har også prøvet at henvende mig skriftligt, og heller ikke der får jeg svar.

Anders har ringet til Ticketmaster 40 gange uden at komme igennem.

Anders står da også tilbage med en følelse af afmagt.

- Vi står jo lige midt i en højsæson, og når folk ikke kan komme igennem, så betyder det jo, at de måske ender med ikke at kunne komme på festival. Man skal jo kunne komme i kontakt med kundeservice, og lige nu er det umuligt, siger han og tilføjer:

- Jeg står tilbage med en følelse af, at man er helt ligegyldig som kunde, og det er en kæmpe frustration. Men vi er jo afhængige af dem. Man kan ikke komme udenom dem, siger han og fortæller, at han dog til sidst måtte tage andre midler i brug for at finde en løsning til salg af sine billetter:

- Jeg endte jo med at måtte sælge mine billetter udenom Ticketmaster til sidst, og sådan noget kan jo skabe et incitament for billethajer, der kan skabe et marked og snyde, og det kan godt være, Ticketmaster siger, at de arbejder på flere ressourcer, men det er jo for sent. Vi står allerede midt i højsæsonen, og det er nu, der skal være en løsning på problemet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Ticketmaster, hvor en engelsk talsperson via mail har reageret.

'Live-events er tilbage, og det er en spændende tid for fans. Vi har foretaget en betydelig opgradering af ressourcerne til vores kundeservice, og vi gør alt, vi kan, for at sikre, at fans bliver hjulpet så hurtigt som muligt,' lyder mailen, der fortsætter:

'Med så mange events, der finder sted denne sommer, hvor mange af dem har været udsat fra tidligere år, er der en massiv efterspørgsel efter kundeservice.'