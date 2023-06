Tradition siden 1995: Uddeler 200 liter alkohol

Det har stået på siden 1995. Og i år var ingen undtagelse på Roskilde Festival.

Ude blandt soundbokse, Harald Nyborg-telte og utætte ølbongs stod en horde af forventningsfulde festivalgængere stod med åben gab og lukkede polypper i håbet om at få bare én stråle Filur-drink sprøjtet i munden.

Flere af de fremmødte måtte kæmpe en brav kamp om at få Filur i glasset. Foto: Jonathan Damslund

Og mens de alkoholhungrende gæster skrålede Filur-kampråb om og om igen, stod medlemmerne fra 'This is NOT the Mensa'-campen og baksede blandingsforholdene sammen på øjemål til dagens Filur-uddeling.

Campen er en del af det faste inventar på Roskilde Festivalens 'Dream City', som dagen lang indbyder til fester ud over det sædvanlige camp-dakkedak.

Her har Camp 'This is NOT the Mensa' hvert år tirsdag kl. 18 siden 1995 budt på stride mængder af drinken, der er døbt efter sodavandsisen af samme navn og smag, tirsdag kl. 18 i festivalsugen.

- Det er fucking smukt.

- Det er de skønneste mennesker, der kommer og fejrer det, vi laver, det er så magisk altså, fortæller Emil Bentved, der er søn til en af de oprindelige arrangører af filurfestlighederne.

Så længe det er gratis, er der næppe nogen på Roskilde, der siger nej tak til at få serveret alkohol direkte i svælget. Foto: Jonathan Damslund

I den Filur-begejstrede folkemængde var der alt fra studenterhuer, ølbongs og sågår én havde taget en sko med, som han kunne drikke Filur af, hvis han fik fornøjelsen. Foto: Jonathan Damslund

Og til at fordele de omkring 200 liter Filur stod campens bartendere klar med ukrudtsmiddelsprøjter, der skulle fylde de hujende og filurhungrende festivalgæsters munde med vodka, rød sodavand og appelsinjuice.

Ja, det er en sød blanding, der bliver skudt ud af ukrudtskanonerne. Men den var gratis, og det gjorde, at de gode folk fra 'This is NOT the Mensa' blev forgudet af deres bøllehatklædte undersåtter. Og her var ét glas eller ét sprøjt af sukkerdrinken nok til at fastslå filur-campens gudestatus hos pøblen.

- Det smager himmelsk, det smager af isen jo. Det grisser lidt, men det er godt, konstaterer en lettere bedugget og filurindsmurt ung gut overfor Ekstra Bladet.

Lars Flanding (mf.) var gud blandt godtfolk, da han diskede op med gratis Filur-drinks til de hurtige. Foto: Jonathan Damslund

Dog var det ikke alle 500 fremmødte, der fik smag for de søde sager. Hvis man var så heldig at stå på de første fem rækker, fik man flere smagsprøver.

Men resten af menneskemængden kunne de filurfyldte stråler ikke nå ud til.

Til gengæld kostede smagen af filur også et par pletter på det i forvejen beskidte festivaltøj, så smagen af den folkekære sodavandsis har ikke kun kostet på promillebalancen.