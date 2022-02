Trækker klar streg i sandet: Ingen kontrakter til bandemedlemmer

Den seneste tid har der været stort fokus på de mange sammenhænge mellem det kriminelle miljø og musikscenen i Danmark.

For nylig var retsordfører i Dansk Folkeparti, Peter Skaarup, ude med riven med forslaget om, at danske spillesteder bør boykotte musikere, der har pletter på straffeattesten.

Nu melder chef for Universal i Danmark, Casper Bengtson, sig på banen i debatten i et interview med Politiken.

Her understreger han, at han mener, det er branchens pligt at give plads til stemmer, der kommer fra hårdt belastede miljøer og områder. Derfor er en plettet straffeattest ikke lig med, at Universal diskvalificerer en artist.

Et andet sted trækker musikchefen dog en klar streg i sandet.

- Vi vil ikke have kontrakt med en artist, vi ved er registreret bandemedlem, siger Casper Bengtson og understreger samtidig, at de gør alt, hvad de kan for at undersøge deres artisters baggrund og tilknytning.

Beholder Jamaika

En af de kriminelle musikere, der har trukket overskrifter den seneste tid, er rapperen Jamaika, der sidste år blev idømt tre og et halvt års fængsel for grov vold og vidnetrusler ved landsretten.

I forbindelse med dommen i byretten udtalte den strategiske direktør for pladeselskabet Def Jam under Universal Music, Sara Chloé Cantor, til Ekstra Bladet, at man ikke umiddelbart ville afbryde samarbejdet med rapperen efter dommen.

Rapperen Jamaika sidder i fængsel for vold og trusler, men det betyder ikke, at Universal vil afbryde samarbejdet med ham. PR-foto

'Der er netop blevet afsagt kendelse i retssagen i går, og det er en meget trist situation for alle involverede. Vi har i sagens natur hverken haft mulighed for at sætte os ordentligt ind i kendelsen eller for at tale med den pågældende artist gennem lang tid. Vi kommer i det lys til at bruge den næste tid på at analysere situationen. Derfor har jeg heller ikke flere kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt', lød det fra Def Jam-direktøren i en mail.

Det holder Casper Bengtson over for Politiken fast i, netop fordi Jamaika nok er dømt, men ikke har relationer til bandemiljøet.

