Træls: Vildt vejr truer stor festival

Seks skarpe til NorthSide

Festivalens talsmand, John Fogde, parerer spørgsmål, kort før portene åbner.

- I har skruet billetprisen markant op. Tror du, det har påvirket billetsalget?

- Billetprisen er en direkte konsekvens af vores udvidede investering i et stærkt musikprogram - fra 8 millioner til 35,5 millioner, samt kontinuerlig udvikling i oplevelsen, så vi kan sikre det bedst mulige oplevelse for vores gæster. Vi har et vanvittigt stærkt program i år og forventer at få udsolgt.

- Snak er et udbredt problem på alle festivaler, men især på NorthSide. Hvad gør I for at bekæmpe det?

- Det er et generelt opmærksomhedspunkt i livemusik-branchen. Vi introducerede sidste år kampagnen Vis Hensyn, der netop er blevet udvidet med et samarbejde med HiFi Klubben. Her sætter vi under kampagnebudskabet 'Just Listen' fokus på positivt at opfordre til at minimere snak under koncerterne. Vi ønsker ikke at løfte pegefingeren, da der skal være masser af plads til hyggesnak på NorthSide. Men vi minder gæsterne om at tage hensyn, når de står foran scenen - både for egen og andres skyld.

- Sidste år blev Björk talt i stykker, og i år kan man frygte, at specielt Bon Iver bliver overdøvet af publikum. Har I overvejet at undlade at booke hovednavne, der er følsomme overfor snak?

- Der skal være plads til både det voldsomme, det larmende og det følsomme og stille på NorthSide. Bon Iver har været blandt de mest ønskede navne i hele NorthSides historie, og det er et navn, som vi glæder os helt enormt til at præsentere for vores gæster.

- I har igen meget få kvinder på plakaten. Og slet ingen kvinder blandt hovednavnene. Har I ikke opdaget, at kvinder er blevet moderne?

- Vi har en lang række spændende kvindelige musikere som Tove Lo, Jada og Hop Along på programmet i år, som vi glæder os til at præsentere, og vi er ærgerlige over afbud fra både First Aid Kit og Alice Merton. Men lige såvel som der er mandlige musikere, der måtte takke nej til at besøge os, så var der desværre også kvindelige musikere, som ikke kunne finde tid til at komme til Aarhus denne sommer.

- I forhold til Aarhus’ størrelse er der ikke mange store musikarrangementer i byen. Lørdag er der både NorthSide og Phil Collins på stadion. Hvordan har I det med, at jeres konkurrent Live Nation har placeret en stor koncert få kilometer fra festivalen?

- Vi er blot ærgerlige på vores gæsters vegne, hvis nogle gerne har villet begge dele, og dermed har været nødsaget til at vælge.

- Hvordan går det med jeres flytteplaner? Flytter I til Eskelund i 2021? Hvordan vil det påvirke festivalen?

- Vi flytter til Eskelund i 2021, hvilket vi glæder os enormt meget til. Eskelund byder på mere plads, markant bedre produktionsforhold, og en masse fantastiske nye muligheder. Men lige nu har vi først og fremmest fuldt fokus på at lave to fremragende festivaler i Ådalen i år og i 2020.