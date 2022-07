Træt af alkohol? Snup en bajer!

Roskilde Festival har i år skruet gevaldigt op for de alkoholfri alternativer, men tør de unge overhovedet drikke øl, der ikke giver tømmermænd

Når du i år spankulerer rundt på festivalpladsen og tjekker prisskiltene i ølboderne ud, vil der være to ting, der springer i øjnene. Den første er sandsynligvis pristigningen på fadøl fra 40 til 47 kr.

Det andet vil muligvis være det alkoholfri alternativ - Tuborg NUL - der har sneget sig ind alle vegne.

Katrine (til venstre) og Caroline er begejstrede for de alkoholfri øl. Henning Hjorth

Oprustningen på den alkoholfri front spiller fint sammen med en global tendens, hvor flere og flere lægger dødsdruk på hylden for i stedet at forfølge en sundere livsstil.

Og den tendens har nu forplantet sig på Nordens størst festival.

- Ligesom i det omkringliggende samfund, så ser vi på Roskilde Festival en stigende tendens i efterspørgslen - og det er vi rigtigt glade for. Derfor har vi valgt at lave en udviklingsindsats med flere varianter af Tuborg NUL udover de mange mocktails, vi har på menuen, siger divisionschef for handel og gastronomi, Lene-Maria Toksværd.

Bertram (til venstre) og Tor fra Camp Afbleget er ikke super begejstrede for alkoholfri drikkevarer. Foto: henning Hjorth

Går man en tur på campingonmrådet, er der dog ikke mange blå Tuborg NUL-dåser at se i det grønne græs, og alle unge, Ekstra Bladet taler med siger samstemmende, at de aldrig har smagt så meget som en enkelt dråbe alkoholfri øl.

I klippet ovenfor, kan du se, hvordan det gik, da Ekstra Bladet udsatte de unge for den alkoholfri prøvelse.