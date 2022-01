Træt af pis: - Jeg aflyser alt

Johnny Madsen har været på landevejen med samme hyppighed som de hvide striber siden 80'erne, men der bliver ingen turné i 2022.

Rockveteranen har netop valgt at aflyse sine mange koncerter i både sommerlandet og på spillestederne til efteråret, fordi han frygter igen i år at skulle optræde i skyggen af corona.

- Vi var ude at spille i fjor med de restriktioner, der fulgte med, og det var altså noget miskmask. Selv på en af mine favoritfestivaler, Haze over Haarum, som ligger på min hjemegn, var det en parodi, forklarer Johnny Madsen og fortsætter:

- Rockmusik er en energi mellem publikum og os på scenen, og det nytter ikke noget, at der er hundrede meter mellem folk, og de har mundbind på. Det er hverken godt for os eller publikum.

- Man kan ikke give folk en halv frihed, og jeg vil ikke gøre noget halvt. Jeg kan jo heller ikke sætte vores gode navn og rygte, hvis vi har sådan et, over styr, for folk vil jo sige, at de har hørt os bedre.

I 2021 måtte sangskriveren opgive at gennemføre en stribe jobs på grund af en diskusprolaps, som han nu er kommet sig over uden at skulle opereres, og den har ingen indvirkning på dagens markante udmelding.

Rockpoeten har ikke udsendt album siden 2015, men han har skrevet flere nye sange. Foto: Per Lange

Den rutinerede vestjyde, der fyldte 70 i fjor, aflyser årets koncerter på et tidspunkt, hvor myndighederne langsomt er ved at lette restriktionerne, men han mener ikke, det er værd at se tiden an:

- De snakkede også om genåbning på det her tidspunkt sidste år. Og problemet er, at når man tilrettelægger en turné, binder jeg mig jo til, hvad jeg skal lave lang tid frem.

- Jeg vil ikke stå på standby igen. Jeg vil hellere lave et rent snit. Så er der ikke så meget pis, og jeg ved, jeg kan koncentrere mig om et par maleriudstillinger til sommer i stedet, siger Johnny Madsen.

Multikunstneren erkender, at hans karriere som kunstmaler med tiden har fået førsteprioritet i forhold til rockmusikken, men han understreger, at han forventer at være tilbage på de danske scener næste år, hvis restriktionerne er fortid.

- Det er første gang i 35 år, jeg ikke skal på turné med Knud Møller (guitarist, red.), og selvfølgelig kommer jeg da til at savne det. Men jeg kommer ikke til at savne det, hvis det bliver under de forhold, der var i 2021, lyder det fra Johnny Madsen.

Johnny Madsen har i årtier været et fast indslag på festivaler overalt i landet. Foto: Sebastian Buur Gunvald

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør om Louise Madsens nabostrid med dokumentaristen Steffen Hou i denne uges udgave af Kvindetribunalet. Lyt med herunder eller i din foretrukne podcastapp