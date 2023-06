Trangia-tricket: Kæmper mod madpriserne

Festivalsmenuen plejer enten at stå på dåsemad og rugbrød, eller det dyre stads fra boderne, men to gutter har bragt en gammel camping-kending med på dette års Roskilde Festival for at spare penge på mad

Der findes to typer festivalsgængere.

Dem der køber mad i boderne, og dem der guffer håndmadder i sig ved campingbordet.

Der er fordele og ulemper ved begge ting. Maden i boderne er lækkert, og du kan regne med, at det ikke er gået på datoen. Men madbudgettet kan hurtigt svinde ind, og så kan det være, at du skal leve af makrel og havregryn i ugerne efter festivalen.

Ved campingsmørrebrødene ved du, at det er billigt og mætter. Men det er ikke nogen gastronomisk oplevelse. Og så er det måske ikke det lækreste at spise Roskildes version af regnbueis: dåsemajs, dåsetun og mayonnaise dag ind, dag ud.

Smartere type

Men åbenbart findes der også en tredje og smartere festivalgæst. Der kombinerer de to ovenstående:Spejdermetoden.

Annonce:

For Karl og Jonatan fra Camp Sustain Alive har medbragt et trangiasæt. Det er et stormkøkken eller med andre ord et bærbart komfur, der kører på gas.

- Vi er trætte af at betale over 100 kroner for mad i boderne, siger Jonatan, mens Karl overtager talestrømmen:

- Så i stedet skal vi nu koge lidt tortellini, som er mindst lige så lækkert.

Ikke så smart

Drengene er dog godt klar over, at det nok ikke er det smarteste med åben ild i det tørre vejr. Her tager de derfor også deres forholdsregler.

- Vi går lige nu rundt og leder efter en grusplads, vi kan sætte den op på. Så vi er ekstra påpasselige, især når vi har fået lidt øl indenbords, fortæller Jonatan til Ekstra Bladet.

Trangiasættet er da også en oplagt følgesvend til campingturen, derfor er de også populære blandt spejdere. Men på festival ser det ud til at være en lille genistreg, så Chikalika, Chikalika, chau chau cau siger jeg bare.