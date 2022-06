Tre anholdte til Tinderbox

De tre personer er alle blevet anholdt for at have haft en adfærd, der har været til gene for andre

Den fynske festival Tinderbox kunne for første gang i tre år torsdag byde de tusindvis af festivalgæster inden for på pladsen i Tusindårsskoven, og det gik ikke helt uden gnidninger.

Fyns Politis vagtchef Peter Vestergaard kan morgenen derpå oplyse til Ekstra Bladet, at tre personer er blevet anholdt i forbindelse med festivalen.

- Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt oplyse alle detaljerne, men jeg ved, at overskriften for dem alle tre er orden og sikkerhed. Det vil sige, at de har haft en adfærd, der har været til gene for andre, ved at de enten har været aggressive, højtråbende eller lignende, siger han og tilføjer:

- I alle tre tilfælde er der tale om bødesager.

Glade og fulde

Vagtchefen oplyser, at der ellers ikke har været de store udfordringer for politiet i forbindelse med afviklingen af festivalens første dag.

- Vi har været til stede derude, og der har været rigtig mange mennesker, så det kan selvfølgelig godt give os noget at lave, men vi har oplevet, at der generelt har været mange glade - og også mange alkoholpåvirkede mennesker, siger vagtchefen.

Der bliver hældt noget væske indenbords på Tinderbox, kan man se ude til koncerterne. Foto: Per Lange

Fredag, når festen fortsætter til blandt andet Muse, Scarlet Pleasure og Aqua, bliver det med sol og høje temperaturer.

Ikke desto mindre vil det primære væskeindtag nok stadig være øl, drinks og shotsrør, og derfor lyder en bøn fra vagtchefen:

- Vi vil gerne fra politiets side minde om, at selvom man er på festival, er man er stadig forpligtet til at overholde reglerne for de elektriske løbehjul, man kan leje i Odense. Altså at man skal køre med hjelm og ikke køre i beruset tilstand, siger Peter Vestergaard.

Ekstra Bladet er til stede ved Tinderbox fra torsdag til lørdag, og du kan løbende læse reportager og anmeldelser her på eb.dk.