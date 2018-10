Treo: Gamle Larsen var til glemmebogen

DET ER ALTID sørgeligt, når nogen dør. Især når det er en nationalhelt. Musikalsk er det dog ikke noget stort tab, at Kim Larsen har sunget sin sidste sang.

HANS PLADER gjorde ingen forskel længere. Hans koncerter mindede kun om, at han var genial engang.

LARSEN VAR eviggyldig stort set uafbrudt i 15 år fra Gasolin’s debutalbum til ’Forklædt som voksen’. De sidste 32 år var han ligegyldig stort set uafbrudt. Groft sagt.

OG DET ER sådan set helt almindeligt i showbusiness, hvor selv de allerstørste stjerner som regel bliver dårligere og dårligere til deres metier.

I DE NÆSTEN 50 år siden The Beatles’ kollaps har Paul McCartney skrevet forsvindende få væsentlige sange. The Rolling Stones har lavet den samme skive - bare dårlige - i 40 år.

C.V. JØRGENSEN har taget konsekvensen. Siden 1994 har han udsendt ét studiealbum. Og det skuffede.

LARSEN VIRKEDE ikke udbrændt. Hans kreativitet, der eksploderede på hovedværket ’Værsgo’, var bare på et vågeblus, der blev svagere og svagere.

LARSEN VAR aldrig lun. Men han blev lunken.

KØBENHAVNEREN fremstod magelig derovre i Odense. Hans valg af Bellami og Kjukken som backingbands var uambitiøse. Det var, som om loyalitet betød mere end talent for Larsen.

FRA SCENEN bekendtgjorde han frejdigt, at trommeslager Jesper Rosenqvist kvittede bandet for at blive vinhandler i Vejle. Larsen sagde det med et smil. Og underliggende foragt.

BELLAMI OG Kjukken holdt gadepoetens lyd fastlåst i 1980’erne. Han kunne ikke slippe den klangflade lagkageproduktion. Hans musik var i selvsving. Den swingede ikke af sig selv. Han manglede modspillet fra fandenivoldske Franz Beckerlee. Og format.

DET HJALP DA rytmeholder Jens Langhorn og rytmeguitarist og impresario Jørn ’Ørn’ Jeppesen trådte med Larsen ind i rampelyset i 2015. Duoen skabte liv. Det var tiltrængt, for bossen begyndte at gå med stok og sad ned under koncerterne.

DER VAR EN masse Gasolin’ på sætlisten, men gassen var gået.

RYGGEN VAR ikke, hvad den havde været, og Larsens popularitet begyndte også at knirke. Rasmus Seebach trynede den før så urørlige oldtimer totalt på hitlisten, og Larsens afskedsalbum, ’Øst for Vesterled’ fra i fjor, fik kun platin for 20.000 solgte eksemplarer. ’Midt om natten’ blev købt af mere end 500.000.

HVIS IKKE DET var fordi, han i storhedstiden var en så fantastisk, flabet sangskriver, så havde han fået status som en af vores største sangere. Sikke et gab. Sikke en stemme. En rigtig gårdsanger, der stod i hele Danmarks baggård og var dansk på den fede måde.

SANGENE, stemmen og charmen. Han havde hele pakken. Troværdigt pakket ind.

MEN HAN SÅ vissen ud i Skanderborgs bøgeskov på Smukfest for et par måneder siden, da han genstartede sin sidste turné. Ellers altid så stærke Larsen var svag og skrøbelig.

DET VAR TRIST. Men også bevægende at kunne skimte mennesket, der havde for vane at gemme sig bag et røgslør af smøger og kasket. Spillemanden gav alt til musikken. Men ikke meget af sig selv.

LARSEN SKREV sange under sit sygdomsforløb med prostatakræft. De handlede næppe om at være truet på livet. Tænk hvis de gjorde. Og tænk hvis de var gode. Det er de næppe.

LEGENDEN VAR mange ting. Sentimental og hyklerisk var ikke blandt dem. Sådan bør han heller ikke mindes. Musikalsk var Larsen skindød, inden han døde. Hans bedste sange var derimod fulde af et liv, der blev levet. De dør aldrig.

