Treo om Sheeran: Han virker lidt bøvet

Til sommer kommer britiske Ed Sheeran til Amager for at spille fire kæmpekoncerter i streg for et danmarkshistorisk stort publikum på i alt 152.000.

De fire koncerter løber af stablen fra 3. til 6. august 2022. Der er plads til 38.000 til hver koncert. Tre af koncerterne blev udsolgt, kort efter salget blev skudt i gang.

At han kan sælge mange billetter kommer ikke bag på Thomas Treo, der minder om, at Sheerans succes bestemt ikke kun er et dansk fænomen.

- Det er ikke specielt for Danmark. Det er mere eller mindre i hele verden, han er kæmpe stor. Der er ekstrakoncerter mange steder, og i Storbritannien, hvor han om muligt er endnu større, er der allerede sat flere koncerter op på Wembley, der har langt større kapacitet end der, hvor han spiller på Amager. Det er et verdensomspændende fænomen.

Thomas Treo er imponeret over Ed Sheerans evne til at skrive pop-melodier, der går rent ind hos lytterne. Foto: Per Lange

Er det perfekt tid og sted her i København efter corona-nedlukninger osv?

- Grunden til, at han sælger så meget netop nu, er nok til dels, at han ikke har været i København for nylig. Han har ikke været her siden han i 2014 spillede for 8000 i Forum, så der er blevet opbygget et kæmpe behov.

- Sidst, han var i Danmark, spillede han i Odense. Jeg er godt klar over, at københavnere kan tage til Odense, men København er nu engang den største by, så der har tydeligvis været et kæmpe behov for at se ham i hovedstaden.

Vild omsætning Til hver af de fire koncerter er der blevet sat 38.000 billetter til salg. Det giver et muligt samlet billetsalg på 152.000. Der sælges to typer billetter til koncerterne - 'billige' til 685 kroner og dyre til 760. Der er lige mange 'billige' og dyre billetter til salg, oplyser arrangøren til Ekstra Bladet. Regner man det hele sammen giver det derfor en samlet billetindtægt på mere end 109 millioner kroner. Hvor mange af millionerne, der triller ind på Ed Sheerans bankkonto, når udgifterne er trukket fra, vides ikke, men det virker sandsynligt, at den britiske megastjerne kan hive et pænt tocifret millionbeløb hjem for sine tre dages arbejde på Amager.

Hvad, er det, han kan?

- Han kan lave nogle letforståelige melodier, der går rent ind - oven i købet i en genre, hvor melodierne faktisk er forsvundet. Der er jo ikke rigtig gode melodier i popmusik længere, men det formår han at levere.

- Jeg tror desuden, han appellerer til folk, fordi han virker lidt bøvet. Han er en slags naboens dreng og virker ukompliceret og lige til. Det, tror jeg, appellerer til folk på samme måde som Seebach. I en verden, hvor hiphop fylder mere og mere, er han en mand med en guitar, som alle kan forstå.

- Modsat mange andre skriver han primært sine sange selv, hvilket jo er meget sympatisk. Han virker ikke - som så mange af tidens øvrige musikstjerner - som et produkt.

Kan man kalde ham en international Rasmus Seebach?

- Ja, det kan man godt sige. Det er lidt den der Klods Hans-effekt, der er på spil. Man har ganske enkelt sympati for ham.

- Hans album 'X' har netop rundet 300 uger på den danske Top 40. Det er jo næsten seks år! Det er helt sindssygt. Det er kun Lukas Graham og Rasmus Seebach, der også har et album med 300 uger på den danske hitliste.

Foto: BRUNO MARZI / SPLASH NEWS

Bliver det nogle gode koncerter?

- Ikke hvis det bliver lige som sidst, da han var i København og spillede i Forum, men jeg tror alligevel, at dem, der er fan af ham, nok skal få valuta for pengene til sommer.