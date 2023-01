Trist melding fra Johnny Madsen

'Johnny Madsen Band holder pause i 2023'.

Så kort og præcist står det på veteranens hjemmeside.

Præcis hvad der er årsagen til, at 71-årige Johnny Madsen heller ikke kommer på scenen i år, fremgår dog ikke.

Nationalheltens fåmælte booker, Bo Andersen fra koncertbureauet Skandinavian, har 'ingen kommentar', men siger dog:

- Jeg håber, vi kommer i gang igen i 2024.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra Johnny Madsen, der i fjor afviste ondsindede rygter om, at han skulle være holdt op med at indtage alkohol.

Corona og diskusprolaps

Den legendariske rockstjerne har turneret årligt siden noget nær tidernes morgen, men en diskusprolaps og coronapandemien holdt spillemanden fra landevejen de seneste sæsoner.

Tidligt i 2022 aflyste han alle det års koncerter af frygt for, at restriktioner, der udeblev, ville hæmme oplevelsen.

Jyden har været en obligatorisk klippe i det danske festivallandskab i årtier. Foto: Sebastian Buur Gunvald

En række foredrag blev imidlertid først droppet, kort før de skulle have fundet sted i efteråret 2022. Begrundelsen var, at Johnny Madsen led af senfølger efter coronavirus

I forbindelse med sin 70-års fødselsdag i foråret 2021, fortalte entertaineren i et interview med Ekstra Bladet, at han efterhånden prioriterer sin malerkunst over musikken.

Johnny Madsen har ikke udsendt et album siden 'Godt nyt' fra 2015, hvilket markerer den suverænt længste pladepause i hans lange karriere.

For nylig udgav han singlen 'Messi', der er en hyldest til det argentiske fodboldikon. Indspilningen er imidlertid ti år gammel.