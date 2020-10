Trist melding fra Kim Larsens lejr

Kim Larsens musik er stadig drønpopulær. Hans 34 år gamle succesalbum, ’Forklædt som voksen’, er sågar på denne uges top 40.

Danskerne skal glæde sig over de folkekære udgivelser, for der er ikke gamle nyheder, genudgivelser eller andet arkivmateriale på vej fra troubadouren.

Larsens manager og rytmeguitarist frem til ikonets død, Jørn ’Ørn’ Jeppesen, forklarer:

- Jeg kan slet ikke forestille mig, at der kommer noget inden for en overskuelig fremtid. Alle beslutninger om den slags ligger jo hos Liselotte (Larsens enke, red.) og familien, som jeg selvfølgelig stadig har kontakt med, men der er altså ikke noget under opsejling.

Aner det ikke

Både med Gasolin’ og i eget navn udgav nationalhelten flere liveplader. Intet tyder dog på, at hans sidste turné i sensommeren 2018 vil blive dokumenteret:

- Vi optog ikke den turné med henblik på udgivelse. I vore dage er det hele jo digitalt og så teknisk, så der kan sagtens ligge nogle bånd et sted, men der er intet, der ligger og venter på at blive bearbejdet.

- Men for at være fuldstændig ærlig så aner jeg faktisk ikke, om der findes noget, man kan udgive, for det har slet ikke været undersøgt eller oppe at vende. Og jeg bad i hvert fald ikke nogen om at optage en koncert på den sidste turné, oplyser Jeppesen.

23. oktober ville Larsen være fyldt 75. Han døde med prostatakræft 30. september 2018 i en alder af 72.

Posthumt blev albummet ’Sange fra første sal’ udsendt i fjor.

