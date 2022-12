Trist Mylius reagerer: - Jeg var forberedt på det

Radio- og tv-legenden er desværre ikke overrasket over Rock Nalles død og vidste godt, han skrantede. De to kørte en slags parløb gennem årene, og faktisk var 'Mylle' med til at give Nalle op til flere skub i karrieren gennem tiden

- Det er trist. Hans måde at være på var altid den samme. En hyggelig fætter, som man bare kunne sidde og have en god snak med f.eks. backstage. Jeg har jo præsenteret ham ved mange shows.

Sådan siger Jørgen de Mylius om afdøde Rock Nalle, som han kendte vældigt godt.

Radiolegenden var dog ikke i chok, da nyheden om Rock Nalles død ramte.

- Jeg var forberedt på det. Det er altid sørgeligt, men han vidste godt selv, at der var noget i gærde. Jeg har ikke snakket med ham på det seneste, for jeg har ikke villet forstyrre ham, når jeg godt vidste, han var dårlig, siger 'Mylle', som senest havde Rock Nalle i studiet for et halvt års tid siden.

- Han og jeg har kørt et parallel-løb hele vejen. Han er sådan en, der altid har været der, og som havde det dér fine, fine talent. Han kunne noget, som andre ikke kunne, siger Jørgen de Mylius.

Hyrede en statist til Nalle

'Mylle' var også manden, der i sin tid i DR-programmet 'Pop 78' gav Rock Nalle et gevaldigt boost i karrieren, efter at musikeren havde haft en midlertidig nedtur. Det skete, da Rock Nalle havde lavet klassikeren 'Go'e gamle fru OIsen'.

- Det var den første musikvideo, jeg selv producerede, og som jeg klippede på 16 millimeter-film. Nalle dansede på Gammel Torv i København, og jeg hyrede en statist til at være fru Olsen, som han dansede med. I dag er det et af DR-arkivets mest legendariske rock-klip, siger Jørgen de Mylius.

Larsen fik skoene

Nogle år efter - på bagkant af endnu en nedtur for Rock Nalle - inviterede Mylius han ham atter i studiet i programmet 'Musikboksen', hvor han fremførte 'Min Amanda'.

- Kim Larsen var gået forbi Rock Nalle i et tivoli, og havde spurgt ham, om han måtte få hans hvide sko, fordi de var så flotte. Tilfældigvis havde Nalle to par, så Larsen fik det ene - og han brugte dem også. Til gengæld ville han sende Nalle nogle sange - deriblandt 'Min Amanda', som blev et kæmpe hit for Rock Nalle. Jeg har fået historien verificeret af Kim Larsen, erindrer Mylius.