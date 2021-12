Triumf og fadæse for Volbeat

Volbeat er stadig drønpopulære. I hvert fald nogle steder.

Gruppens højaktuelle album, 'Servant of the Mind', går direkte ind som nummer et i både Danmark og Tyskland.

Det er sjette gang, Volbeat sender et studiealbum helt til tops herhjemme, mens sjællændernes seneste fire skiver har indtaget førstepladsen i Tyskland, der er Europas største plademarked.

'Servant of the Mind' rammer top ti i blandt andet Sverige, Holland, Finland, Norge og Schweiz, mens det skuffer som nummer 31 i Storbritannien og 91 i USA.

Volbeats tre foregående album klarede sig bemærkelsesværdigt flot i USA med placeringer som henholdsvis nummer ni, fire og 27.

Metalbandet har planlagt stor amerikansk turné med svenske Ghost i begyndelsen af det nye år.

ABBA slår Adele

'Servant of the Mind' er den eneste nyhed på top ti i Danmark, hvor Michael Bublés gamle julealbum, 'Christmas', dumper fra sidste uges topplacering til andenpladsen.

Efter mere end en måned på charten er ABBA fortsat nummer tre med comebackpladen 'Voyage', der noget overraskende forviser nyere udgivelser fra megastjernerne Adele og Ed Sheeran til placeringer lidt længere nede på listen.

ABBA har succes med albummet 'Voyage', der kom efter en pladepause på hele 40 år. Foto: Universal

Adeles '30' er imidlertid nummer et i USA og Storbritannien for tredje uge i træk.

Den danske singlechart domineres ikke overraskende af ældre julesange, og 'Last Christmas' med Wham! er atter på førstepladsen, mens Mariah Careys 'All I Want for Christmas' er nummer to.

Se den aktuelle danske singlechart og albumliste, der medregner streaming samt fysisk og digitalt salg, på hitlisten.dk.

Elton John og Ed Sheeran erobrer tinden i Storbritannien med duetten 'Merry Christmas', der må nøjes med en placering som nummer 19 herhjemme, hvor den er ugens højest placerede nyhed.