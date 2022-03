Trods aflyste koncerter: Tjener flere penge

De danske poplegender Nik og Jay har afleveret regnskab for 2021, og de leverer et overskud for første gang siden 2019

Popduoen Nik og Jay har afleveret regnskab for 2021, som var præget af aflyste koncerter for gruppen.

Men det har tilsyneladende ikke påvirket deres økonomi synderligt - i hvert fald kan de præsentere et overskud for året, som de ellers ikke har leveret siden 2019.

De to popdrenge havde en bruttofortjeneste på 2.935.490 kroner, hvilket er tæt på en million mere, end de præsterede i 2020. Derudover har de skåret lidt mere end 1,8 millioner af lønudbetalingerne i virksomheden, hvilket påvirker resultatet i en positiv retning.

Således ender årets resultat på 715.270 kroner, hvilket er en væsentlig forbedring fra 2020, hvor de endte med et underskud på 1.412.000 kroner.

Derfor har de også mulighed for at polstre egenkapitalen i virksomheden en smule, så den nu lyder på lidt mere end 1,7 millioner kroner. Den er ellers blevet barberet gennem årene, siden den i 2017 var oppe på næsten fire millioner kroner.

Der er også blevet plads til et beskedent udbytte til de to popmusikere på 114.400 kroner til deling mellem dem.

Alt aflyst

Nik og Jay, der har de borgerlige navne Niclas Petersen og Jannik Thomsen, meldte i januar ud, at de ikke kommer til at spille deres store arena-turné alligevel. Koncerterne blev simpelthen aflyst, og billetpriserne refunderet.

De var ellers i forvejen blevet udskudt fra efteråret 2021 til foråret 2022.

- Vi har gjort alt, hvad vi kan, for at få det her til at ske på vores måde. Men vi lever i nuet, og lige nu og hér er det simpelthen tid til at lukke det kapitel og starte nogle nye eventyr. Vi kalder altid på det bedste, og I er altid i vores tanker. Vi giver besked, når tiden igen er til Nik & Jay-koncerter, som vi kender dem i Frihedens og i Kærlighedens navn, lød det fra duoen, da de aflyste.

