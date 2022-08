Trods gode nyheder: Tvunget til flere aflysninger

Branco er nødt til at aflyse to kommende koncerter i kølvandet på datterens sygdom

Der var gode nyheder fra Branco, da han onsdag kunne fortælle, at hans datter var ude af koma.

Dermed var der igen grund til at glæde sig for den danske rapper, efter hans datter under en ferie i udlandet blev alvorligt syg af coronavirus.

Selvom hun nu er vågnet igen, betyder det dog ikke, at Branco, der har det borgerlige navn Benjamin Cimatu, hopper direkte tilbage på scenen. I de seneste uger han været tvunget til en række aflysninger af koncerter, og det fortsætter i den kommende tid.

Derfor kommer han ikke til at gå på scenen som planlagt til Wonderfestiwall, der torsdag starter på Bornholm, eller Randers Festuge, hvor han fredag skulle have spillet. Det oplyser en talsperson for rapperen til Ekstra Bladet.

'Branco havde glædet sig til at spille sin første fulde festival-sommertour landet rundt, og efter en ti-års karrierer med masser af hits i baggagen var det endelig på tide at mærke folkets kærlighed på livescenerne og ikke kun på charten. Men nogle gange tager livet en uventet drejning, og han har været nødsaget til at aflyse og tænke på sin datters helbred,' skriver han og fortsætter:

'Trods forbedringer i hendes situationen er vi slet ikke et sted, hvor han kan overveje at flyve hjem til Danmark endnu. Dette håber vi, fans og alle jer andre derude forstår. Til gengæld lover han et brag af en fest til oktober, når han indtager Forum og giver sin ‘Branco x Blackbox’-oplevelse, og han håber også på, at tingene vil gå mere udfordringsfrit til næste sommer, så han kan komme ud at spille.'

Talspersonen lover også, at Branco, der også forventes at komme med albummet 'Baba Business 3' i løbet af i år, vil tage revanche næste sommer.

Det vides ikke, hvor Branco og familien holdt ferie, da datteren blev syg og indlagt. Privatfoto

Branco har udgivet en lang række hits, der er strøget til tops på hitlisterne. Sidste år udsendte han både 'Baba Business 2' og '10 Years', der begge indtog førstepladsen på albumlisten.

Tidligere i år var han hovedpersonen i en dokumentarserie på TV 2 Zulu, hvor han fortalte sin historie om gangsteren fra ghettoen, der mod alle odds voksede sig stor i showbuisness.

Wonderfestiwall har allerede meldt ud, at det bliver Sivas, der afløser Branco til festivalen.