Trods kæmpe fiasko: Fik flere millioner

Tomorrow Festival ramte langt under budget i forhold til billetsalg - og gæsterne var heller ikke ved at falde bagover af begejstring over bæredygtighedstiltagene. Alligevel fik festivalen tildelt tre millioner kroner ekstra af Københavns Kommune kort før konkurs

Den bæredygtige festival Tomorrow blev lanceret med store målsætninger og drømme, men endte som en fuser, der gik konkurs tidligere på måneden efter kun ét år og millionstøtte fra Københavns Kommune.

Da festivalen lukkede ned, kaldte de blandt andet det første år for 'en succesfuld premiere', ligesom 9000 gæster ifølge dem havde nydt både sol og oplevelserne. Ifølge pressemeddelelsen havde over 60 procent af respondenterne også efterfølgende sagt i en evaluering, at de havde fået lyst til at leve mere bæredygtigt.

Det er dog sandheder med modifikationer.

Det viser en aktindsigt, Ekstra Bladet har fået hos Københavns Kommune, der sammen med Tomorrow løbende har evalueret første år, hvor festivalen fik fem millioner kroner i støtte fra Megaeventpuljen.

Det fremgår af dokumenterne, at der på grund af svigtende billetsalg - hvor coronavirussen får skylden - derfor kun kom 'ca. 1 mio. kr. mod forventet 4,6 mio. kr' i kassen, hvilket primært var årsagen til det samlede underskud.

Bag Tomorrow står Caroline Søeborg Ahlefeldt, der også tidligere har været bag Heartland. Serieiværksætteren er også kendt i offentligheden, fordi hun var gift med greve Michael Ahlefeldt. De to blev dog skilt i 2016. Foto: Per Lange

Tvivlsomme resultater

Tomorrow har ligeledes sendt en evaluering til kommunen. Den baserede sig på 169 adspurgte gæster samt to fokusgrupper med seks-syv personer.

Målsætningen inden festivalen var, at 70 procent skulle blive inspireret til mere bæredygtighed.

Men det ramte de langt fra.

I evalueringen erklærede blot 50,3 procent af de adspurgte sig 'enig' eller 'meget enig' i, at festivalen havde givet dem lyst til at være mere bæredygtige. 19 procent var enten 'uenig' eller 'meget uenig', mens de sidste 30,8 procent svarede 'hverken eller'.

Værre ser resultatet ud på spørgsmålet, om festivalen havde givet gæsterne inspiration til konkrete ting, man kunne gøre for at være mere bæredygtig. 29 procent var enten 'uenig' eller 'meget uenig', mens 38,5 procent var 'enig' eller 'meget enig'. Resten var 'hverken eller'.

I forhold til mad, bolig og transport var der ifølge gæsterne heller ikke meget inspiration at hente.

Du kan se besvarelserne i galleriet herunder:

Billedgalleri

Fuld skærm

Sådan svarede gæsterne ifølge evalueringen. Undersøgelsen baserer sig på 169 besvarelser fra gæster umiddelbart efter festivalen samt to fokusgrupper á seks-syv personer i november sidste år. Foto: Københavns Kommune/Aktindsigt Sådan svarede gæsterne ifølge evalueringen. Undersøgelsen baserer sig på 169 besvarelser fra gæster umiddelbart efter festivalen samt to fokusgrupper á seks-syv personer i november sidste år. Foto: Københavns Kommune/Aktindsigt Sådan svarede gæsterne ifølge evalueringen. Undersøgelsen baserer sig på 169 besvarelser fra gæster umiddelbart efter festivalen samt to fokusgrupper á seks-syv personer i november sidste år. Foto: Københavns Kommune/Aktindsigt

'Vi er stolte over at have inspireret folk til at lægge deres vaner om. Vores data, fokusgrupper og tilbagemeldinger viser, at vi har inspireret gæsterne til at spise vegetarisk, til at benytte mere bæredygtige transportformer og så har de ikke mindst fået styrket troen på, at det nytter at bidrage til den grønne omstilling,' sagde Caroline Søeborg Ahlefeldt blandt andet i en pressemeddelelse om konkursen.

Ekstra Bladet har spurgt Caroline Søeborg Ahlefeldt, om hun har lyst til at stille op til et interview, ligesom hun ad flere omgange har fået sendt en række spørgsmål på mail. Ingen af dem har hun dog lyst til at besvare.

Hun er blandt andet blevet spurgt om, hvilke kriterier de har brugt til at konkludere, at festivalens første år var en succes, og om det er denne rapport, man henviser til i pressemeddelelsen.

'Jeg har ikke kommentarer til din læsning af rapporten, som alle festivalens partnere og potentielle partnere er bekendt med,' skriver hun i en mail og afviser igen et interview.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Gav millionstøtte - nu stikker de hovedet i busken

Sophie Hæstorp Andersen fortæller 27. juni stolt om glæden over, at Tour de France starter i Danmark. Tomorrow Festival vil hun ikke snakke om. Foto: Jonathan Damslund

Den mindre gode evaluering fra festivalen var dog ikke noget, der fik Københavns Kommune til at genoverveje, om det var en god idé at give dem yderligere tre millioner kroner tidligere i år.

Ekstra Bladet har i den forbindelse forespurgt interview med både overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) og kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (RV).

Begge stod blandt de citerede i pressemeddelelsen fra kommunen omkring aftalen, som Tomorrow var en del af, da den blev præsenteret i marts.

Her blev en stolt Sophie Hæstorp Andersen i rollen som overborgmester fremhævet som hende, der fik samlet et bredt flertal med Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF, Radikale Venstre, Venstre, Alternativet og Dansk Folkeparti til aftalen.

Sender ansvaret videre

Efter Ekstra Bladet i flere dage er blevet kastet frem og tilbage med de to borgmestres pressefolk, ender ingen af dem med at ønske at stille op til interview - mundtligt eller skriftligt.

Sophie Hæstorp Andersens presseansvarlige henviser til Jonas Bjørn Jensen (S). Han er blandt andet medlem af Kultur- og Fritidsudvalget hos Københavns Kommune og kulturordfører for partiet.

Det har ikke været muligt at få bekræftet, hvem fra Socialdemokratiet der stillede forslaget om at tildele Tomorrow et millionbeløb fra overførselsmidlerne.

Jonas Bjørn Jensen oplyser, at det meget vel kan have været ham, men at det ikke er noget, han har tænkt meget over. Da der var bred opbakning til aftalen, som kun Konservative og Nye Borgerlige stod uden for, var det ifølge ham en formalitet, hvilket parti der skulle stå som afsender på forslaget i denne sag.

Grevinde, powerkvinde og konkursramt - læs mere om Caroline Søeborg Ahlefeldt her